Адвокат Украины: Трюдо анонсировал новый сильный удар по России

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Канада остается мощным адвокатом Украины на Западе

После проведенной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что его страна намерена обсудить расширение санкционных ограничений против Российской Федерации из-за нарушения международного законодательства и военных действий против Украины, информирует enovosty.com/news.

Трюдо заявил о том, что сейчас важным является то, чтобы Россия показала позитивные действия. Он пообещал, что в будущем его страна продолжит «твердо стоять с Украиной», в частности, и расширяя санкции против чиновников Российской Федерации. По его словам, они будут делать так всегда, так как являются украинскими друзьями. Сейчас антироссийская санкционная программа, по словам канадского премьера, обсуждается с другими международными партнерами.

Кроме того, Джастин Трюдо заявил о том, что в Канаде сильно разочаровались тем, что Россию вернули в Совет Европы в то время, как пленные моряки Украины так и не вернулись домой. По словам лидера Канады, в его стране сильно беспокоятся из-за действий флота РФ против Украинского государства.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский встретился с канадским премьером.

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