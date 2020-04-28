В Украине начинают массово проверять на антитела к COVID-19. С кого начнут?

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В Украине будут проверять, были ли в стране пропущенные случаи заболевания

По состоянию на утро 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, но нет сомнений в том, что это неполная картина. К тому же, в МОЗ повторяют о том, что в частых случаях протекание болезни проходит бессимптомно. Именно потому в стране начинается ИФА-тестирования на наличие антител к новому вирусу. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это делается для того, чтобы выяснить, были ли среди населения пропущенные случаи заболевания, информирует enovosty.com/news.

Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала сообщил о том, что ИФА-тесты уже найдены и начинается массовое тестирование, которые даст возможность ретроспективно обнаружить наличие или отсутствие антител. Начинать ИФА-тестирование будут в Сумской и Одесской областях. Кроме того, санитарный врач рассказал о том, что зимой не было резкого увеличения смертности от пневмонии и что никто не намерен скрывать картину заболеваемости в стране. Ранее Виктор Ляшко сообщал о том, что массовое тестирование на антитела можно начинать только после 100-процентной уверенности в достоверности и точности тестов.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что такое «именные паспорт» и как он изменит жизнь человечества после пандемии.