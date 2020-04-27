Иммунный паспорт: как изменятся правила жизни после пандемии

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Пропуск в новый мир после окончания пандемии коронавируса будет не для всех, он будет только для счастливых обладателей иммунных паспортов.

Сегодня мы покажем, что будущее и новый миропорядок уже рулит. И пока мы, сидя на карантине лелеем надежду на окончание карантина и возврат к прежней жизни, ведущие страны уже устанавливают новые порядки, вводят новые правила, в которых, увы, не учтены прежние права и свободы каждого из нас, информирует enovosty.com/news.

Драйвером в этом нелегком процессе трансформации выступят, так называемые, иммунные паспорта, которые откроют перед их владельцами большие перспективы и возможности, и закроют перспективы и возможности для тех, у кого их не будет.

Итак, что же такое иммунный паспорт? Это электронный документ, который подтвердит у вас наличие антител к новому типу коронавируса. И автоматически разрешит вам беспрепятственно передвигаться по миру, селиться в отелях, посещать рестораны и даже получить возможность устроиться на работу.

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И если вы думаете, что это далекая перспектива, то я вас удивлю — это уже реальность.Вот некоторые примеры из настоящего, а не ближайшего будущего.

Так, ассоциация отельеров Испании, думая о возобновлении туризма в стране, рассматривает внедрение, так называемого, сертификата «Отели без коронавируса». Это сертификат будут выдавать только тем отелям, в которых персонал и посетители не заражены COVID-19 имеют к нему антитела.

В Deutsche Bank высказали предложение, что иммунный паспорт мог бы послужить пропуском в страну, а тем, у кого его нет, предложат посидеть на 14-дневном карантине. Поэтому, если у вас нет антител, обязательно учтите в отпуске 14 дней для изоляции, как часть туристического маршрута.

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Пекин пошел немного дальше. И там уже с 12 апреля постояльцы отелей обязаны предъявить справку об отсутствии заболевания на коронавирусную инфекцию. Внимание, справка действительна только в течении трех дней с момента поселения. Во избежание подделок, эти сертификаты снабжены специальным кодом.

Китай, пожалуй, вообще пионер в сфере диджитализации и контроля за населением в эпоху эпидемии. У каждого жителя страны есть специальные программы «Коды здоровья», мини-программы, которые работают в популярных приложениях.

Они анализируют эпидемическую обстановку в стране и отслеживают перемещение человека за 14 дней. Если вы вернулись из небезопасной зоны, система покажет соответствующий цветовой код. Зеленый — вы можете передвигаться. Желтый – вы сидите дома 7 дней и меряете температуру, отсылая данные. Красный код — вы сидите дома 14 дней с проверкой температуры. Данный код могут потребовать в любом месте. К примеру, если вы демонстрируете красный, вас могут не пустить в любое публичное место.

Авиаперевозчики тоже думают как жить дальше и вводят ограничения. Например, авиакомпания Emirates уже сейчас проводит экспресс-тесты и не пускает на борт тех, чьи результаты тестирования вызывают вопросы у сотрудников авиакомпании.

Другими словами, наличие паспорта и антител дает возможность свободно передвигаться и, в принципе, вернуться к обычной жизни. А вот что же делать остальным, кто не переболел на коронавирус и у кого нет антител?Вопрос остается открытым.

Что же это за тесты, которые определяют иммунитет к короне. Просьба не путать с тестами ПЦР или «суперточными» экспресс тестами. Это нечто другое. Это тесты, которые делают на основе иммуноферментного анализа, так называемые, ИФА тесты. Они выявляют антитела к вирусу в плазме крови.

Эти тесты позволят определить антитела даже если человек бессимптомно перенес инфекцию, но его организм отреагировал на чужеродный вирус, поборол его и выработав иммунитет.

И сейчас я вас удивлю окончательно. Такие тести планирует проводить Украина, войдя в пятерку стран, которые первыми будут проводить массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу, наряду с Германией и США, которые уже проводят такое тестирование. К примеру, В Германии планируют рассылать такие тесты людям на дом.

Но не все так просто, поскольку сейчас у научного мира нет четкого ответа на вопрос, как долго действует иммунитет, и на какой период времени надо выдавать такие паспорта.

И что делать с теми, кто не переболел? Они продолжат жить на карантине, им запрещено путешествовать, работать только из дому? И где в этой парадигме — история с правами человека, со свободой выбора и перемещения? Или в новой парадигме мира права человека — это непозволительная роскошь, доступная далеко не всем…