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В Украине некоторые категории пенсионеров получат надбавку к пенсии

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В Украине с 2021 года некоторые категории пенсионеров получат надбавку к пенсии

В Министерстве социальной политики сообщили, что с 2021 года пенсионеры, выполнившие требования по стажу и достигшие 75 лет, получат надбавку к пенсии в сумме 500 грн, информирует enovosty.com/news.

В Минсоцполитике отметили, что сегодня производятся подсчеты и разрабатывается проект постановления. Прибавку к пенсии могут почувствовать миллионы пенсионеров. Сообщается, что средства на финансирование надбавок будут заложены в государственном бюджете и будут выделяться в форме ассигнований на пенсионные программы.

В Украине некоторые категории пенсионеров получат надбавку к пенсии

Также планируется провести в 2020 году повышение минимальных пенсий. Размер увеличения минимальной пенсии в следующем году составит 131 грн.

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Ранее сообщалось, что в Украине накопительную пенсионную систему могут ввести до 2021 года. Премьер-министр отметил, что накопительная система является единственной возможностью будущих пенсионеров иметь достойную пенсию.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 355

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