В Украине накопительную пенсионную систему могут ввести до 2021 года, — Шмыгаль

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Денис Шмыгаль сообщил, что накопительный уровень пенсионной системы в Украине могут ввести до 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что накопительную пенсионную систему могут ввести до 2021 года, информирует enovosty.com/news.

«Для нас это неизбежность — двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести», — сказал Шмыгаль

Премьер-министр отметил, что накопительная система является единственной возможностью будущих пенсионеров иметь достойную пенсию. Планируется, что «2% от нынешнего ЕСВ» пойдут в Фонд накопления и «еще 2% берем по НДФЛ». В результате, полученные 4% дадут возможность при сегодняшних ценах «получить 1 млн грн».