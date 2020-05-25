В Украине накопительную пенсионную систему могут ввести до 2021 года, — Шмыгаль
Денис Шмыгаль сообщил, что накопительный уровень пенсионной системы в Украине могут ввести до 2021 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что накопительную пенсионную систему могут ввести до 2021 года, информирует enovosty.com/news.
«Для нас это неизбежность — двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести», — сказал Шмыгаль
Премьер-министр отметил, что накопительная система является единственной возможностью будущих пенсионеров иметь достойную пенсию. Планируется, что «2% от нынешнего ЕСВ» пойдут в Фонд накопления и «еще 2% берем по НДФЛ». В результате, полученные 4% дадут возможность при сегодняшних ценах «получить 1 млн грн».