Пусть всем им вернется бумерангом, — обвиняемая по «делу Шеремета» Юлия Кузьменко

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Детский кардиохирург клиники "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, считает, что ее не отпускают из-под стражи, чтобы оказать давление на волонтерско-добровольческое движение.

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которую задержали 12 декабря 2019 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, уверена, что ее арест и содержание под стражей являются демонстративным давлением на всех волонтеров со стороны власти. Кузьменко написала об этом в интервью, изданию «Цензор.НЕТ», информирует enovosty.com/news.

В первые дни ареста волонтер думала, что следствие быстро разберется и ее выпустят. Юлия Кузьменко считала, что ее задержание было ошибкой и продлится не более недели.

«Первым ощущением было какое-то нереально огромное удивление. Шеремета я просто никогда не знала и не видела. Яну Дугарь знала всего пару месяцев. Да и вообще — степень маразма происходящего не позволяла даже испугаться», — сказала Кузьменко.

Она думала, что случилась ошибка: «Ну, пару дней перетерплю, пока разберутся. Только потом пусть не забудут извиниться». «Будучи законопослушной гражданкой Украины, я была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели… Хотя неделя – и то многовато», – отметила врач.

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«Но все это продолжается. Театр абсурда. Апогей апофеоза.», — отмечает Кузьменко.

«Я родом из Горловки, — рассказала Юлия Кузьменко. С Донбасса мы переехали в Киев давно, в 1985 году. Но каждое лето на три месяца меня и сестру отправляли в Артемовск (сейчас — Бахмут).

Донбасс для меня это свободное счастливое детство, жара, запах акаций и роз, тополиный пух, который детвора любила поджигать, вкусные зеленые абрикосы, неспелый крыжовник, ставки и соленые озера, на которые мы втихаря сбегали от взрослых.

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Потом школа закончилась, я поступила в мединститут, и до начала войны уже редко бывала на Донбассе.»

«Во время своей первой волонтерской поездки на Донбасс я в последний раз была в Донецке. Это было 26 апреля. Мне нужно было закупить в аптеке медикаменты для батальйона «Донбасс». Хорошо помню тот день. Цветет все. А внутри — ужас и паника… От того, что эта земля, моя маленькая родина, мой Донбасс, может скоро стать не моим. Не нашим. Чужим. В той поездке мы познакомились со всеми ребятами, которые потом, 23 мая 2014, погибли в Карловке». У одного из добровольцев после смерти боевики вырезали сердце. И возили его труп, привязанный к машине, по земле, рассказала Кузьменко.

Юлия Кузьменко призналась, что больше всего в заключении скучает по 14-летнему сыну: «Очень тяжело, когда бессоница. Иногда кажется, что зовет мой сын».

«Моему сыну сейчас 14 лет. Он находится в переходном подростковом периоде. Я очень, я невероятно сильно боюсь, что сейчас он потеряет веру в справедливость. Он ребенок волонтера, который воочию увидел, что добро наказуемо.

Я также боюсь, что он полностью утратит доверие к полиции — как бы это странно от меня ни звучало, учитывая ситуацию. Но это неправильно, тем более для подростка.

Как я объяснила ему то, что происходит?.. Просто сказала, что когда по истории Украины он будет проходить тему репрессий, он все поймет.

Видела я своего ребенка два раза за почти шесть месяцев. Через стекло. Одна из этих встреч была на его день рождения. Такой себе подарок, конечно, — хоть увидеть маму.

Пусть всем им вернется бумерангом. Я прошу об этом Бога каждый день. И почти каждую ночь», — говорит Юлия Кузьменко.

Кузьменко предполагает, что попытки ее адвокатов добиться для нее домашнего ареста вместо содержания в СИЗО не увенчались успехом, потому что для следствия это вопрос принципа.

«Плюс психологическое давление. Плюс попытка запугать волонтерско-добровольческое движение. Демонстрация того, что не имеет значения виновен или не виновен – посмотрите, что мы с вами можем сделать. Зря они это, конечно. Вся история Украины, особенно последних лет, говорит о том, что сила действия всегда получает противодействие», – подчеркнула Кузьменко.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Юлия Кузьменко — кандидат наук, хирург с 17-летним стажем, которая 13 лет заведует отделением Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Автор 7 патентов на уникальные методики оперативных вмешательств в Украине.

165 дней продолжается разбирательство по «Делу Шеремета». В причастности к убийству журналиста обвиняются кардиохирург Юлия Кузьменко, известный музыкант и боец ССО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Никаких конкретных весомых доказательств, а также мотивов преступления следствие на данный момент не предоставило.

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