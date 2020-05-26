Волонтеры за три часа собрали 168 тысяч гривен для залога Яне Дугарь

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Адвокат одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь сообщил, что для нее собрали 168 тыс. гривен, необходимые для внесения залога.

Об этом написала на своей странице в Facebook волонтер Наталья Прилуцкая со ссылкой на адвоката Дугарь Виталия Коломийца, информирует enovosty.com/news.

“У нас получилось !!! За три часа. Друзья, денег достаточно! Больше не высылайте! От адвоката Виталия Коломийца: невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам”, – сообщила она.

Напомним, в понедельник вечером Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен. Защита заявляла, что у нее нет денег для внесения залога.

Кроме того, Дугарь хотели взять на поруки пять человек, среди которых бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал им в данном ходатайстве.

В то же время Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Подозреваемая по делу Шеремета детский хирург Юлия Кузьменко считала, что ее задержание было ошибкой и продлится не более недели. Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

«Первым ощущением было какое-то нереально огромное удивление. Шеремета я просто никогда не знала и не видела. Яну Дугарь знала всего пару месяцев. Да и вообще — степень маразма происходящего не позволяла даже испугаться», — сказала Кузьменко.

Она думала, что случилась ошибка: «Ну, пару дней перетерплю, пока разберутся. Только потом пусть не забудут извиниться». Будучи законопослушной гражданкой Украины, я была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели…».

«Но все это продолжается. Театр абсурда. Апогей апофеоза.», — отмечает Кузьменко.

«Моему сыну сейчас 14 лет. Он находится в переходном подростковом периоде. Я очень, я невероятно сильно боюсь, что сейчас он потеряет веру в справедливость. Он ребенок волонтера, который воочию увидел, что добро наказуемо.

Я также боюсь, что он полностью утратит доверие к полиции — как бы это странно от меня ни звучало, учитывая ситуацию. Но это неправильно, тем более для подростка.

Как я объяснила ему то, что происходит?.. Просто сказала, что когда по истории Украины он будет проходить тему репрессий, он все поймет.

Видела я своего ребенка два раза за почти шесть месяцев. Через стекло. Одна из этих встреч была на его день рождения. Такой себе подарок, конечно, — хоть увидеть маму.

Пусть всем им вернется бумерангом. Я прошу об этом Бога каждый день. И почти каждую ночь», — говорит Юлия Кузьменко.

164 дня продолжается разбирательство по «Делу Шеремета». В причастности к убийству журналиста обвиняются кардиохирург Юлия Кузьменко, известный музыкант и боец ССО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.