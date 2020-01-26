«Война» на дорогах Украины: шокирующая статистика погибших в ДТП

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За 12 месяцев прошлого года в Украине зафиксировано 160 675 ДТП.

Согласно статистике патрульной полиции с января по декабрь 2019 года в Украине произошло 160 тысяч 675 ДТП, что составляет в среднем 440 ДТП за сутки, информирует enovosty.com/news.

Жертвами ДТП в Украине за 12 месяцев прошлого года стали 3 454 человека, травмированы 32 736 человек.

Печальная «пальма первенства» — у столицы страны. В городе Киеве за минувший год зафиксировано 40 750 ДТП, в авариях пострадало 2 278 человек, 137 — погибли. В числе «лидеров» также Одесская, Харьковская и Днепропетровская области.

Больше всего погибших на дорогах в Киевской (334 человека), Львовской (283) и Одесской (233) областях. Погибшие в результате аварий есть в каждой области Украины, без исключения.

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По данным нацполиции чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий является превышение безопасной скорости движения — 34% всех ДТП с пострадавшими. В числе причин также нарушение правил маневрирования — обгона и перестроения, нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение безопасной дистанции.

Около 45% ДТП с погибшими — это инциденты с участием пешеходов.

Для сравнения: Хельсинки (столица Финляндии) стал городом, в котором в 2019 году не было зафиксировано ни одного летального ДТП с участием пешеходов. Резкое сокращение смертельных случаев на дорогах связано с новыми правилами дорожного движения. Согласно им, транспортные средства могут передвигаться по жилым центральным районам Хельсинки со скоростью не выше 30 км/ч. По главным улицам разрешено двигаться со скоростью максимум 40-50 км/ч.