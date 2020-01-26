В мире появилась столица, в которой за год на дорогах не погиб ни один пешеход

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Хельсинки стал городом, в котором в 2019 году не было зафиксировано ни одного летального ДТП с участием пешеходов.

Столица Финляндии отличилась в прошлом году полным отсутствием смертей пешеходов на дорогах. Об этом передает местная полиция, информирует enovosty.com/news.

2019 год стал первым таким с 1960 года – именно тогда начали на государственном уровне фиксировать все ДТП в Хельсинки.

Всего же в ДТП в прошлом году в столице Финляндии умерло трое людей. Двое погибших были мотоциклистами, а один – водителем автомобиля. Разные травмы на дорогах получили 400 человек.

Специалисты считают, что резкое сокращение летальных случаев на дорогах в Хельсинки связаны с новыми правилами дорожного движения. Согласно им, транспортные средства могут передвигаться по жилым центральным дорогам со скоростью не выше 30 км/ч. По главным улицам разрешено двигаться максимум 40 км/ч. На отдаленных участках полиция разрешает езду 50 км/ч.

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Справка. В Украине около 45% ДТП с погибшими являются происшествиями при участии пешеходов.