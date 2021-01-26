Подальше от котлет: В Украине грядет кулинарная революция

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В Украине решили реформировать кулинарное образование

В Украине ожидается реформа професионального кулинарного образования. Об этом сообщили в Минобразования. Помогать в столь амбициозных планах ведомству будет известный кулинар Евгений Клопотенко, который уже начал работать над изменением образования для кондитеров и поваров в стране, информирует enovosty.com/news.

Кулинарные планы весьма масштабные. Пилотный проект стартует в начале следующего учебного года на базе двух столичных училищ. Главная цель реформы, по словам Клопотенко, — сделать профессию повара в Украине более крутой и престижной. Для этого в Украине будут создавать образцовые профучилища, которые послужат примером для других учебных заведений нашей страны. «Никаких котлет или советского подхода у образованию», — поделился планами Евгений Клопотенко.

Кулинар также рассказал о том, что на начальном этапе реформы студенты должны быть обеспечены современной техбазой. Далее — дело за созданием новой учебной программы на одном уровне с мировыми кулинарными школами.

Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук отметил, что сегодня в Украине ученики-кулинары получают образования по стандарту 2007 года. В это же время рынок труда требует совершенно новых умений и знаний. Именно потому в министерстве решили преодолеть тот разрыв, который существует между тем, что предлагает кулинарное образование и тем, что диктует рынок труда. Новый проект, по словам Гарбарука, будет длится несколько лет.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, что украинские школьники могут получить 100 тысяч гривен. Для этого нужно выполнить два условия.