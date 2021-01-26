Украинские школьники получат по 100 000 гривен, но при одном условии

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У украинских школьников появился стимул для стараний

Талантливые украинские школьники, которые покажут отличные результаты ВНО, смогут получить стипендию в 100 000 гривен. Хорошей новостью поделилась секретарь образовательного комитета, нардеп Наталья Пипа, информирует enovosty.com/news.

По её информации, на образовательном комитете решили поддержать постановление, согласно которому тридцать украинских школьников, которые собираются поступать в высшие учебные заведения и которые лучше остальных справятся с внешним независимым оцениванием, получат по 100 000 гривен.

Всего есть два условия для получения этих денег. Первое — общая сумма полученных баллов по четырём предметам должна составить не менее 790 баллов. Один предмет должен быть сдан на максимальные двести баллов. Второе условие — ученик должен поступать в украинское высшее учебное заведение.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине не планируют отменять ВНО, но могут несколько изменить его правила.