В РФ американца Уилана хотят приговорить к 18 годам тюрьмы за шпионаж

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Российская прокуратура требует приговорить Уилана к 18 годам лишения свободы за шпионаж

В России прокуратура попросила суд приговорить бывшего морского пехотинца США Пола Уилана к 18 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Суд огласит свой вердикт 15 июня. Гражданин США Пол Уилан, который также имеет британские, канадские и ирландские паспорта, был задержан в декабре 2018 года и обвинен в шпионаже.

В РФ говорят, что его поймали с поличным. Но Уилан отрицает обвинения и говорит, что его подставили.

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Ранее сообщалось, что в РФ американец, обвиняемый в шпионаже, подвергался угрозам в тюрьме. «Мне в тюрьме угрожает опасность», — сообщил Уилан в зале суда. Уилан также сказал, что ему не разрешали принимать душ в течение двух недель