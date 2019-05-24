Reuters: В РФ американец, обвиняемый в шпионаже, подвергался угрозам в тюрьме

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Пол Уилан, арестованный по подозрению в шпионаже, заявил, что он подвергался угрозам во время пребывания в тюрьме

Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, арестованный в Москве по подозрению в шпионаже, заявил, что ему угрожал российский следователь и он подвергался угрозам во время пребывания в тюрьме, — сообщает Том Балфорт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Пол Уилан был задержан в московском гостиничном номере и обвинен в шпионаже. Если его признают виновным, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. Уилан сообщил журналистам, что его арест является политически мотивированной местью за санкции США против России

«Мне в тюрьме угрожает опасность», — сообщил он в зале суда. Уилан также сказал, что ему не разрешали принимать душ в течение двух недель. Он не получал книг или корреспонденции в течение двух месяцев. «Это типичная техника изоляции военнопленных. Они пытаются оказать на меня давление», — отметил он.

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За пределами зала суда американский дипломат Майкл Йодер сказал журналистам, что комментарии Уилана «вызывают у нас серьезную обеспокоенность». «Я гарантирую вам, что мы не будем молчать и обратимся к российскому правительству с целью проведения расследования», — сказал он.