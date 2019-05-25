ГСЧС снова предупреждает украинцев об ухудшении погоды

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Украину никак не хочет покидать непогода. Сегодня снова ожидаются дожди, грозы и град.

Украинцев предупреждают о сохранении нестабильной погодной обстановки. Сегодня, 25 мая, в некоторых регионах страны пройдут проливные дожди, град и грозы. Также ожидаются сильные порывы ветра, информирует enovosty.com/news.

Как передает пресс-центр ГСЧС, украинцам снова следует приготовится к ветру со скоростью 15-20 м/с. Местами сегодня будет идти дождь и грозы. Особенно сильно св этот день будут идти осадки на Запорожье, Донетчине и Луганщине.

В субботу жителям Киева и Киевской области следует быть готовыми к грозе и порывам ветра. Спасатели также объявили первый уровень опасности (желтый).

Добавим, что сегодня ночь из-за непогоды без электричества остались 69 населенных пунктов, расположенных в пяти украинских областях. Больше всего пострадали города и села Житомирщины (44 населенных пункта).

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Также без света из-за проливных дождей, шквалистого ветра и грозы в ночь с пятницу на субботу оказались 11 населенных пунктов Киевщины, 5 населенных пунктов Сумщины, 5 населенных пунктов Кировоградщины и 4 населенных пункта на Черкащине.