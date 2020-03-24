24 марта — лучший день для исцеления себя и Земли: советы астролога

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Об этом на своей странице в Facebook написала астролог Елена Осипенко.

Известный астролог Елена Осипенко дала несколько полезных советов:, информирует enovosty.com/news.

«Дорогие друзья!

Мы с Вами подходим к очень значимому Новолунию, которое произойдет 24 марта 2020 года в 11:28 по Украине.

Поэтому нашими общими усилиями, в конкретный единый момент на Земле, предлагаю включить данную медитацию в 11:20 по Киеву:

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(в 10:20 по Кракову, Риму, Парижу, 5:20 по Нью-Йорку, в 12:20 по Москве) и провести духовную работу: сначала очистить себя от страхов и переживаний и освободить место для добрых и светлых энергий, а затем всем вместе сделать общую духовную работу по исцелению Земли и людей.

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Это Новолуние важно для нас всех по двум причинам:

Во-первых, это первое Новолуние после дня весеннего равноденствия и максимально к нему приближенное, поэтому сильное и значимое для судьбы каждого из нас.

Во-вторых, точный момент Новолуния происходит одновременно на всей Земле в единый момент времени и является прекрасным инструментом для работы над своими сомнениями, страхами, паникой и трансформации этого внутреннего эмоционального минуса в большой позитивный плюс. Какими мы будем в этот период Новолуния – таким и сформируем свой будущий месяц.

Давайте посмотрим на гороскоп точного Новолуния 24.03 2020 года построенный на 11:28 по киевскому времени.

Самыми главными планетами являются Солнце и Луна, которые мы с вами видим соединенными вместе в 5-м градусе Овна.

Обратите внимание на то, что рядом с Солнцем и Луной – самыми главными планетами для Землян, стоит символ Черной Луны в 7-м градусе Овна, а это уже точка, олицетворяющая в себе наши страхи, сомнения, панику, агрессию. И все эти негативные эмоции и состояния могут влиять на наш Дух и Душу, отравляя нашу жизнь. Это главная тема данного лунного месяца для всех людей на Земле, друзья. И нам нужно найти правильный выход и принять разумные решения.

Давайте начинать решать эти задачи через качество противоположного знака Весы, где стоит Белая Луна – символ Веры, Света и Добра. Это путь восстановления гармонии и равновесия в обществе. Каждому человеку нужно, прежде всего, успокоиться самому, взять под контроль свои негативные состояния, и привести свой внутренний мир к гармонии и равновесию. Сохраняя внутреннюю центрированность и целостность, мы сможем правильно и дипломатично вести себя в любой ситуации и с любыми людьми.

Красота и Любовь спасет этот мир!

Давайте каждый начнет с себя».

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Сегодня, в первый лунный день, эту медитацию можно делать до конца суток.