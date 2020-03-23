Минсоцполитики готовится к запуску проекта «Помощь пожилому человеку»

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Минсоцполитики готовится к запуску проекта «Помощь пожилому человеку», который поможет пожилым людям освоить банковскую систему

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что Минсоцполитики разрабатывает проект, который даст возможность пожилым людям освоить работу банковской системы, информирует enovosty.com/news.

Лазебная подчеркнула, что в Украине пенсионеры любят ходить на почту и получать там деньги. Однако сегодня в стране такая ситуация, что необходимо защитить и обезопасить людей. Поэтому Минсоцполитики приняло решение о том, чтобы помочь пожилым людям освоить банковскую систему

Министр отметила, что министерство разрабатывает проект «Помощь пожилому человеку», благодаря которому пожилые люди смогут получать пенсию на банковскую карточку, заказать лекарства, продукты питания и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что украинцам на время карантина увеличат субсидии и позволят не платить ипотеку