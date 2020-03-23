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Украинцам на время увеличат субсидии и позволят не платить ипотеку

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцам на время увеличат субсидии и позволят не платить ипотеку
 
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На период карантина украинцам прибавят к субсидии триста гривна

На период карантина в Украине решили ввести многие ослабления для украинцев, которые оказались под ударом из-за введенного карантина. В частности, в КМУ решили добавить компенсацию по оплате коммуналки для трех миллионов украинских домохазяйств. Так, по информации министра соцполитики Марии Лазерной, путём увеличения на 50 процентов социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом, подогревом воды, пользования горячей и холодной водой, получателям субсидий добавят компенсацию в триста гривен, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, на этот период украинцам упростят порядок предоставления субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идёт о тех людях, которые потеряют работу. Этот вопрос намерены поднять на заседании, которое запланировано на эту среду, 25 марта.

Кроме того, в НБУ сообщили о том, что на время карантина жители Украины смогут не вылачивать платежи по ипотечным кредитам. Также, в этот период (пока что до третьего апреля) банки не имеют права штрафовать клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов и повышать процентные ставки по кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 64

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