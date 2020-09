Британские военнослужащие вошли в историю, впервые десантировавшись в Украине (ВИДЕО)

Более 200 британских военнослужащих вошли в историю, впервые десантировавшись в Украине

На сайте правительства Великобритании сообщается, что на этой неделе более 200 британских десантников вошли в историю, когда они впервые десантировались на юге Украины, информирует enovosty.com/news.

Британские силы численностью 250 человек, состоящие из военнослужащих Королевской конной артиллерии, Парашютного полка, Королевского логистического корпуса и Королевских инженеров-электриков и механиков прибыли на территорию Украины для участия в совместных военных учениях «Exercise Joint Endeavour», которые стартуют 22 сентября.

Вылетевшие прямо из Великобритании 250 солдат 16-й десантно-штурмовой бригады десантировались на Терновском полигоне, где объединились с тысячами украинских военнослужащих и сразу приступили к участию в военных учениях.

Читайте: НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Великобритании

Основываясь на прочных отношениях, сложившихся между вооруженными силами, учения очень важны для обеих стран. «Наше участие является важным подтверждением нашей приверженности прочным взаимоотношениям с Украиной и способности направлять высокопрофессиональные войска в те места, когда они необходимы. Как силы глобального реагирования Великобритании, военнослужащие 16-й воздушно-штурмовой бригады могут быть десантированы в любую горячую точку», — сказал британский военный министр Джеймс Хеппи.

🇬🇧🇺🇦 Hundreds of #UK troops parachute into #Ukraine for joint exercises. https://t.co/DLT3Imwuc8

— Denys Kolesnyk (@denkolesnyk) September 20, 2020