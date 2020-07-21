Швейцария предоставила Украине 108 млн франков
Швейцария выделила Украине 108 млн франков
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Швейцарская Конфедерация предоставила Украине 108 млн франков на техническую и гуманитарную помощь, информирует enovosty.com/news.
Зеленский отметил, что во время переговоров были достигнуты договоренности по развитию существующих направлений сотрудничества. В результате переговоров был подписан меморандум о партнерстве, который определяет направления сотрудничества Украины со Швейцарией на ближайшие три года.
Напомним, президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга приехала в Украину и планирует посетить Донбасс для ознакомления с социально-экономической ситуацией и ситуацией в сфере безопасности в регионе
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Ранее сообщалось, что украинская национальная валюта вошла в пятерку самых недооцененных валют