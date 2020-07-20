Гривна опять в лидерах среди самых недооцененных валют

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Украинская национальная валюта вошла в пятерку самых недооцененных валют

В новом рейтинге, которым поделились в издании The Economist, украинская гривна оказалась в пятёрке самых недооцененных валют мира (The Big Mac Index). В январе текущего года наша валюта занимала седьмое место, но по состоянию на июль опустилась на четвёртое место. Кроме Украины, в списке стран с самыми недооцененными валютами оказались Азербайджан, Мексика, Турция, Российская Федерация, ЮАР, информирует enovosty.com/news.

А вот согласно последнему рейтингу, самыми переоцененными валютами считают швейцарский франк, ливанский фунт и шведскую крону. Так, в Швейцарии Биг-Мак стоит на 20,9 процентов больше, чем в Соединенных Штатах Америки.

Согласно изданию, которое регулярно публикует рейтинги, украинский бигмак обходится в 59 гривен в то время, как в США – 5,71 долларов. Получается, что доллар в Украине должен быть на уровне в 10,33 гривен в то время, как фактический обменный курс на сегодня составляет 27,13 гривен за один «зеленый».

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Напомним, индекс Big Mac разработали в The Economist в 1986 году. Суть его методики заключается в сравнении стоимости популярнейшей позиции в меню McDonalds, который находится почти во всех странах мира.