Reuters: Украинская гей-пара рассказала о своей свадьбе в Копенгагене накануне КиевПрайда

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Перед празднованием Прайд-парада в Киеве Роман Ивасий и Антон Поздняков хотят публично рассказать о своей свадьбе в надежде, что это поможет изменить враждебное отношение к однополым парам в Украине

Перед празднованием Прайд-парада в Киеве Роман Ивасий и Антон Поздняков хотят публично рассказать о своей свадьбе в надежде, что это поможет изменить враждебное отношение к однополым парам в Украине и придаст смелости тем, кто «до сих пор боится», — сообщает Маргарита Чорнокондратенко и Макс Хандер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Однополые союзы юридически не признаны в Украине, поэтому Поздняков и Ивасий поженились в Копенгагене. Благодаря мировому сообществу украинский парламент в 2015 году принял закон о запрете дискриминации на рабочем месте в рамках серии законов, которые Украина должна была принять, чтобы получить право на безвизовый режим с ЕС. Но активисты говорят, что гомофобия остается широко распространенным явлением.

«Есть люди, которые боятся даже думать о взаимоотношениях с человеком одного пола. И из-за такого мышления они не могут найти себе вторую половинку, потому что они ошеломлены страхом и несчастны», — сказал Поздняков.

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Воскресный марш в Киеве — часть «Месяца гордости», отмечаемого лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами (ЛГБТ) во всем мире — регулярно вызывает встречные протесты со стороны правых и религиозных активистов. Люди, присутствовавшие на показе фильма в рамках «Месяца гордости», подверглись нападению на улице, в результате чего посольство США обратилось в правоохранительные органы, чтобы помочь украинцам безопасно и без страха присутствовать на марше. Правозащитные организации в прошлом году написали открытое письмо властям с критикой бездействия полиции в ответ на насилие в отношении этнических меньшинств, активистов по защите прав женщин и представителей ЛГБТ.

Отсутствие юридического признания брака Ивасия и Позднякова в Украине создало еще одну потенциальную проблему. Они не могут развестись. «В Дании нет процедуры развода … поэтому единственным выходом является признание украинскими властями однополого брака и, соответственно, предоставление возможности развода», — сказал Поздняков

Напомним, ранее сообщалось, что в столице напали на участников КиевПрайда

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