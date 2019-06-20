В столице напали на участников КиевПрайда

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В Киеве на Подоле группа неизвестных совершила нападение на посетителей мероприятия «ПрайдХаус». Нападавшие преследовали участников, пытались сбить их с ног, распыляли перечный газ и даже избивали.

На посетителей и посетительниц «ПрайдХауса» совершено нападение. Об этом говорится в сообщении КиевПрайда в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел вчера, 19 июня. Группа неизвестных людей поджидала участников неподалеку креативного пространства IZONE. Преступники преследовали членов КиевПрайда до станции метро. По пути к станции Тараса Шевченка неизвестные пытались сбить с ног участников, били их ногами. Также был применен перечный газ и словесные оскорбления.

На данный момент участниками КиевПрайда уже подано заявление в отделение полиции. Организационный комитет КиевПрайда призвал всех быть очень внимательными и следовать инструкциям безопасности.

В своем сообщении КиевПрайд заявил, что не готов мириться с насилием на улицах столицы. Участники назвали нападавших маргиналами, против которых выступает большинство нашей страны.

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Помимо этого, КиевПрайд призвал Нацполицию, Виталия Кличко и Владимира Зеленского поспособствовать разрешению ситуации и огласить свою позицию по поводу проведения безопасного Марша Равенства 23 июня.