В Германии продолжает расти число заболевших на COVID-19

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В Германии число заболевших на COVID-19 достигло 143 457 человек

В Германии за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания на коронавирус увеличилось на 1 785 и достигло 143 457 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Института Роберта Коха (RKI), за сутки число умерших составило 194 человека. А общее число умерших от COVID в стране достигло 4598 человек.

Ранее сообщалось, что в РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19. За последние сутки было зарегистрировано 5642 новых случая заболевания на коронавирус, а общее число заболевших достигло 52 763 человека