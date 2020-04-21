В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

21.04.2020 г.
19:26Иммиграция в США будет приостановлена из-за пандемии, - Трамп
18:10Россия в огне: В Сибири горит полмиллиона гектаров леса
17:26В Чернобыльской зоне продолжаются пожары
17:03Жизнь в условиях карантина — это не временная мера, а новая реальность, - ВОЗ
16:23В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19
15:04Загрязнение воздуха повышает риск смерти от COVID-19, - исследования
13:40Италия начнет ослаблять карантин с 4 мая: премьер-министр Конте
Все новости мира

Аналитика

20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...
17.04.2020

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Коронавирус COVID-19 продолжает отнимать человеческие жизни, Киев оказался под ударом пыльной бури, а некоторые страны начали постепенно выходить из ...
17.04.2020

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
О практических и юридических проблемах антиэпидемической политики, о необходимых законодательных изменениях и посткризисных ожиданиях бизнеса, наше интервью ...

Последние новости

21.04.2020 г.
20:59 Сотрудники НАСА рассказали, как работают дома во время карантина
20:38 Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты успешно провело тактико-специальные учения (ФОТО)
20:12 Россия - страна, победившая COVID-19 или статистика, вводящая в ступор, - Злой Одессит
19:56 СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19
19:28 В Германии продолжает расти число заболевших на COVID-19
19:26 Иммиграция в США будет приостановлена из-за пандемии, - Трамп
19:15 Ресторанный бизнес просит власть разрешить им открыть летние террасы для посетителей
19:06 Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
18:38 В сети появилось фото необычного пылевого смерча, который пронёсся под Киевом
18:29 У переболевших на COVID-19 иммунитета хватает на три месяца, - ученые
18:24 Украина достигла позиции ведущего реформатора, - ОЭСР
18:17 Обсервация грозит всем, кто посещал пасхальную службу в Святогорской лавре, - Кириленко
18:10 Россия в огне: В Сибири горит полмиллиона гектаров леса
18:04 Ученые нашли научное обоснование применения хлорохина при лечении COVID-19
17:51 Елена Баженова рассказала о влиянии последствий пандемии COVID-19 на экономическую ситуацию в стране
17:26 В Чернобыльской зоне продолжаются пожары
17:03 Жизнь в условиях карантина — это не временная мера, а новая реальность, - ВОЗ
16:58 В Польше задержали фейкового "украинского генерала" с арсеналом оружия
16:39 В Индии украинец с другими туристами из-за нехватки денег жил в пещере после введения карантина
16:23 В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19
15:40 Мировой банк и ЕС отметили успехи Украины в реформировании системы госфинансов
15:04 Загрязнение воздуха повышает риск смерти от COVID-19, - исследования
15:00 ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»
14:40 Компания Ferrari собирается вывести на рынок кроссовер: подробности о новинке
14:20 Королеве Елизавете II - 94 года: как самые близкие поздравили Ее Величество
13:40 Италия начнет ослаблять карантин с 4 мая: премьер-министр Конте
13:24 Сложный период: Какие опасности грозят агросектору Украины
13:20 Старые, но практичные: ТОП-3 автомобиля с самой надежной подвеской
13:15 Не гаджетами едиными: Украинские дети запустили полезный проект
13:00 Аэропорт "Борисполь" оказался в ТОП-40 крупнейших европейских аэропортов
12:58 Портников рассказал, кто виновен в лесных пожарах в Украине
12:40 Выставка тюльпанов на Певческом поле в режиме онлайн: появились невероятные снимки
12:30 Новая нефтяная реальность или кто кого “поставил на колени”, - "Злой одессит"
12:20 Иранская армия представила 12 новых боевых беспилотников большой дальности
12:13 Тысячи людей без работы: Какие навыки помогут во время кризиса
11:47 Неудачная операция: Ким Чен Ын находится в критическом состоянии, - источники
11:16 Важное заявление о карантине: На сколько продлят и куда можно будет ходить
11:02 Как не заразиться коронавирусом: Комаровский дал реальные советы
09:55 Воздух в Киеве: Ситуация опять изменилась
09:14 "Ситуация тяжелая, Россию не убьёт": Эксперт доступно пояснил, что происходит на рынке нефти
09:03 Цена на нефть уходит в крутое пике: Кто извлечет выгоду и что будет дальше
08:44 Ученные рассказали, каких людей "боится" коронавирус
08:40 Путин сидит в роскошном бункере и только посылает наверх успокоительные сигналы, - Аnti-colorados
08:26 Вспышка COVID-19: В Минздраве назвали новую опасную дату
08:22 Израильский врач назвал неожиданный симптом коронавируса
08:20 "Предотвратить трагедию возможно": Глава ВОЗ сделал тревожное заявление о COVID-19
08:14 Война на Донбассе обострилась: ВСУ понесли потери и отомстили врагу
07:50 General Motors совместно с китайским автогигантом подготовили мощного конкурента Skoda Octavia
07:40 Названа ориентировочная сумма ущерба от пожаров на Житомирщине
07:30 Украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил новый мировой рекорд
07:25 Бобры нашли сумку с деньгами и построили из нескольких тысяч долларов плотину
07:15 В Украине могут рекордно подешеветь бензин и дизтопливо
07:00 Цветет ствол: в Ужгороде распустилось уникальное дерево (ФОТО)
00:13 Нет - пандемии: В каких странах отрицают наличие коронавируса или не воспринимают его всерьез
20.04.2020 г.
23:48 Коронавирус слабеет: Учёные обнаружили первую значительную мутацию вируса
23:43 В Беларуси решили не отказываться от парада 9 мая из-за коронавируса
23:23 Врачи рекомендуют обработать упаковки продуктов: коронавирус может жить на них до трех суток
23:13 Наемники РФ трижды открывали огонь: погиб украинский воин, есть раненые
23:06 Падение рынка: росcийская нефть Urals ушла в крутое пике вслед за американской WTI
22:25 Нефть продолжает пробивать дно: нефть WTI подешевела на 300% и стоит минус 40 долларов за баррель
Все новости »

В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19
 
Печать Отправить на почту

 

 

В РФ число заболевших на COVID-19 достигло 52 763 человека

В России за последние сутки зарегистрировано 5642 новых случая заболевания на коронавирус, а общее число заболевших достигло 52 763 человека. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В РФ за сутки умер пятьдесят один человек, а общее число умерших достигло 456 человек. Аналитики сообщают, что в РФ начало стремительно увеличиваться число заболевших на COVID-19. В то же время, вирус распространяется гораздо медленнее, чем во многих странах Западной Европы на ранних стадиях вспышки.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. По словам главы ВОЗ, «самое сложное – впереди», но предотвратить эту трагедию возможно


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1384

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
Все статьи


Читайте также

Иммиграция в США будет приостановлена из-за пандемии, - Трамп
 Нет - пандемии: В каких странах отрицают наличие коронавируса или не воспринимают его всерьез
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может быть осенью - врач-вирусолог Алла Мироненко
 "Снова скорые неслись в центральный госпиталь": в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса
Успех тех, кто работает для противодействия Covid-19, зависит от нашего участия, - патриарх Варфоломей
 Мировые цены на нефть начали расти
Если учёные не разработают вакцину, карантин может продлиться до 2022 года, - учёные
 Молитв недостаточно: Далай-лама дал совет, как противостоять опасному коронавирусу

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Stinger (США)
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Бронетранспортер АТ105 Saxon (Великобритания)
Боевой модуль «Сармат»
Вся армия    >>

Персоны

Шевченко
Артем
Бойко
Юрий
Обама
Барак
Кулагин
Алексей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: На Черниговщине после пылевой бури образовалась пустыня (ФОТО) (13887)

Новая карикатура Сергея Елкина о кремлевской башне стала хитом Сети (9894)

«Крупнейшее поражение эпохи Путина»: Россия заплатит за сделку с саудитами нефтяным наследием СССР (9734)





Коронавирус

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 