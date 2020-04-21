В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19 В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19

Закрыть Отправить

В РФ число заболевших на COVID-19 достигло 52 763 человека

В России за последние сутки зарегистрировано 5642 новых случая заболевания на коронавирус, а общее число заболевших достигло 52 763 человека. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В РФ за сутки умер пятьдесят один человек, а общее число умерших достигло 456 человек. Аналитики сообщают, что в РФ начало стремительно увеличиваться число заболевших на COVID-19. В то же время, вирус распространяется гораздо медленнее, чем во многих странах Западной Европы на ранних стадиях вспышки.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. По словам главы ВОЗ, «самое сложное – впереди», но предотвратить эту трагедию возможно