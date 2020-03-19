Пограничники задержали контрабандиста в гидрокостюме, переправлявшего медицинские маски в Румынию (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Пограничники задержали контрабандиста в гидрокостюме, переправлявшего медицинские маски в Румынию (ВИДЕО) Пограничники задержали контрабандиста в гидрокостюме, переправлявшего медицинские маски в Румынию (ВИДЕО)

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Пограничники задержали контрабандиста в гидрокостюме, переправлявшего медицинские маски из Украины в Румынию

Пограничники заметили 29-летнего мужчину, выходящего в гидрокостюме из реки Тиса. Сообщается, что он пытался бежать, но был задержан после того, как пограничники произвели предупредительный выстрел. Об этом сообщает Маттиас Вильямс , информирует enovosty.com/news.

Мужчина признался в контрабанде хирургических масок через реку Тиса из Украины в Румынию. Украинские власти заявляют, что такие маски стали более популярным контрабандным товаром, чем сигареты.

В Украине ввели запрет на вывоз медицинских масок для удовлетворения внутреннего спроса.

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Ранее сообщалось, что в столице сотрудники Нацполиции задержали преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок