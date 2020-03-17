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Нацполиция задержала преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция задержала преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок (ВИДЕО)
 
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В столице сотрудники Нацполиции задержали преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска столичного главка, Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и сотрудниками Святошинского управления полиции при поддержке полицейских полка №1 задержана группа лиц, состоящая из пяти жителей столицы и Киевской области, информирует enovosty.com/news.

Фигуранты подозреваются в разбойном нападении на частного предпринимателя. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, накануне преступники нашли в интернете объявление о продаже 100 000 штук защитных медицинских масок. Договорились о встрече с продавцом и забрали у него маски, угрожая пистолетом

«Сначала злоумышленники представились работниками правоохранительных органов и попытались «изъять» маски. Когда предприниматель отказался отдавать товар, то сообщники начали угрожать оружием. В результате, коробки с масками они загрузили в машины, на которых скрылись с места преступления. После проведения комплекса оперативно — розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на территории Киевской области», — говорит Андрей Крищенко

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В дальнейшем преступники планировали перепродать медицинские маски. Но своими противоправными действиями «заработали» себе только срок. Сейчас следователи готовят трем задержанным фигурантам сообщение о подозрениях в преступлении, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 141

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