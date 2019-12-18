Избавьтесь от 10 ненужных вещей перед Рождеством и вы станете намного счастливее — список

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Просто уберите их из своей жизни, и вы сами убедитесь в том, что жизнь стала намного лучше, — утверждают психологи.

Потребность доказывать всем свою правоту

Не стоит ценой своего спокойствия постоянно доказывать другим, что вы правы, что вы все делаете правильно, что ваше решение по-настоящему значимо. Просто делайте то, что вам подсказывает ваше сердце.

Излишний контроль

Вы не можете контролировать все и всех вокруг. Отпустите это, многие ситуации и поступки людей не подвластны нам, и мы не можем исправить ничего, как бы ни старались. Пусть все идет своим чередом.

Чувство вины

Зачастую чувство вины внушается родителями или учителями в школе еще в детстве и многие люди не могут от него избавиться, даже став взрослыми и самостоятельными. Чувство вины мешает радоваться жизни и забирает массу энергии — лучше потратить ее на саморазвитие и помощь другим людям.

Негатив к себе

Невозможно быть счастливым и спокойным, если ежедневно «пилить» себя за прошлые поступки, критиковать в зеркале свое отражение, быть недовольным своим умом. Каждая наша мысль создает наше будущее: мыслите позитивно. Вы способны на очень многое и на самом деле намного лучше, чем о себе думаете .

Постоянные жалобы

Перестаньте жаловаться окружающим на свою жизнь, на своих близких. Не думайте с утра до вечера, что вы самый печальный или несчастный, почему вас бросила вторая половинка или почему вам снова заплатили меньше, чем обещали. Гоните прочь мысли, которые делают вас несчастными. Потратьте свою энергию на решение проблем, а не на жалобы.

Критика

Откажитесь от привычки критиковать поступки, характер или внешность других людей. Если человек отличается от вас чем-то, это не значит, что он хуже вас. Не акцентируйте внимание на негативе, замечайте в людях хорошее. Все люди в мире улыбаются на одном языке.

Потребность произвести впечатление на людей

Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь. Будьте самим собой, полюбите и примите свое Я.

Сопротивление изменениям

Не бойтесь оставлять зону комфорта, не бойтесь переезжать и менять место работы, не бойтесь прекращать общение с одними людьми и знакомиться с другими. Все изменения к лучшему.

Ярлыки

Не стоит ставить ярлыки на события и людей. Ведь вы можете до конца не разобраться в ситуации, а уже сделать выводы.

Страхи

Страхов вообще не существует, это иллюзия, которую вы сами создали. Как правило, люди бояться того, что еще не произошло, «настраивая и накручивая» себя, что, в итоге, приводит к излишнему стрессу и напряжению. Освобождая свой ум от беспокойства и страха, переключая внимание на красоту, творчество, доброту, любовь, вы получаете силы и энергию для помощи себе и своим близким.

Избавляйтесь от ненужного груза, который утяжеляет душу, идите по пути своего предназначения легко и радостно.

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