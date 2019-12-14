РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

10 самых крайних точек мира

Все фото »

Новости общества

14.12.2019 г.
18:35Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)
17:0910 важных вещей, которые невозможно купить за деньги
13:26Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
12:03Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС
10:20Синоптики удивили теплым прогнозом на ближайшие дни
09:15ПЦУ проведет торжественный Собор в честь годовщины создания единой поместной церкви
08:48Обнаружена новая самая глубокая впадина на Земле
Все новости общества

Аналитика

13.12.2019

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против Северного потока-2
Украина и Грузия договорились создать стратегический Совет, по делу Шеремета проходят суды, а в Кабинете министр Украины оценили вероятность падения ...
12.12.2019

Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами

Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета задержали ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, журналистов канала Минобороны РФ пустили в Украину, ...
12.12.2019

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев

Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
С самого начала было очевидно, что пришедшая к власти в правительстве грантоедская публика, называющая себя либертарианцами, то есть сторонниками крайней ...

Последние новости

14.12.2019 г.
19:54 Церковь готова к реформе: Епифаний рассказал, когда в Украине могут перенести Рождество
18:35 Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм (ВИДЕО)
18:00 Стало известно, когда появится формула обмена пленными
17:56 Хватит ли воды на Марсе для будущих колонистов?
17:09 10 важных вещей, которые невозможно купить за деньги
16:53 Назван украинский город с самой низкой преступностью
16:41 В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
16:40 Пришлось извиняться: Финский министр попала в неловкую ситуацию из-за Instagram
15:40 Ученые назвали самого опасного паука в мире
15:38 Годовщина ПЦУ: назвали подробности празднования
15:38 Украина резко нарастила выручку от продажи орехов
15:33 Работа мечты: Елизавета II ищет работника на новую должность
14:36 Путинские пропагандисты опять хотели попасть в Киеве. Чем закончилась эта история
14:34 Надо быть готовыми к серьезному падению: Появился угрожающий прогноз по доллару
14:30 Нафтогаз уменьшил цены на газ для промышленности
14:26 Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
14:00 Люди запрограммированы всего на 38 лет жизни, - СМИ
13:26 Епифаний заявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
12:41 КГГА: Киев будет добиваться статуса большой культурной столицы Украины
12:03 Украина отмечает День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС
11:10 Работы по ликвидации последствий пожара в одесском колледже завершены, - ГСЧС
10:46 Голоса в Палате представителей для объявления импичмента Трампа есть - Пономарь
10:46 Cоветник премьер-министра рассказал, сколько денег регионы потратили на ремонт и содержание дорог
10:20 Синоптики удивили теплым прогнозом на ближайшие дни
09:45 The Wall Street Journal: Джулиани собрал в Украине много информации, защищающей Трампа
09:15 ПЦУ проведет торжественный Собор в честь годовщины создания единой поместной церкви
08:48 Обнаружена новая самая глубокая впадина на Земле
08:00 ООС: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
07:00 В Украине подорожала автогражданка: чего ждать водителям
01:30 Водитель Toyota Camry пролетел 40 метров над парковкой (ВИДЕО)
00:52 "Tелевизор разрушил мою жизнь" - подозреваемая по делу Шеремета Юлия Кузьменко
00:03 Исполнительница роли Дейенерис в "Игре престолов" рассказала о перенесенном инсульте и страхах
13.12.2019 г.
23:11 Лукашенко рассказал, почему ему не спится по ночам и "жить не хочется"
21:59 Volkswagen презентовал новый седан на базе Golf по цене Дастера (ФОТО)
21:51 СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии
21:41 ТОП-3 самых популярных видеоклипов десятилетия (ВИДЕО)
21:27 В Украине запустили электронный кабинет застройщика
21:07 В Украине "заморозили" цены на газ: что будет с тарифами для населения
20:49 Reuters: США и Китай близки к заключению торгового соглашения
20:20 Пляжи США оккупировали необычные существа
20:05 Приставка Xbox нового поколения выйдет на рынок уже в 2020 году(ВИДЕО)
19:41 Со временем становится все труднее продолжать санкции против РФ, - Богдан Бондаренко
19:16 Меркель после "нормандского саммита" сделала важное заявление о санкциях против России
18:52 В США презентовали инновационную систему лазерного оружия
18:35 Россия не выполняет обязательства относительно устойчивого прекращения огня, – штаб
18:17 Смолий сообщил, что инфляция в Украине продолжит замедляться
17:56 Конгресс США принял историческую резолюцию о геноциде армян
17:39 Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году
17:12 Дубилет обнаружил подозрительное несоответствие в статистике рождаемости
16:58 Б/у авто из Европы: ждем китайские подделки BMW и Toyota
16:30 Маркарова рассказала, что необходимо сделать для роста ВВП Украины на 5-7%
16:16 Укрпочта запустила тестовую онлайн-подписку
15:59 Курс гривни укрепляется, а цены не снижаются: Милованов пообещал провести расследование и выяснить причины
15:29 Associted Press: Китай бросает вызов внутренним проблемам
15:04 "Ясень" нещадно отстает от "Вирджинии", - Злой Одессит
15:00 Стало известно, сколько людей записалось для тестирования мобильного приложения "Дия"
14:40 В Днепре в центральном парке с моста упала бетонная плита (ФОТО)
14:20 Итальянский суперкар Lamborghini переделали в армейскую версию (ФОТО)
14:00 Американские военные помогли очистить Венецию после масштабного наводнения (ФОТО)
13:40 Ученые выяснили, как эволюция танца у человека связана с обезьянами (ВИДЕО)
Все новости »

10 важных вещей, которые невозможно купить за деньги

Главная » Последние новости » Новости общества » 10 важных вещей, которые невозможно купить за деньги
 
Печать Отправить на почту

 

 

Деньги обеспечивают отличное финансовое положение, влияние, возможность диктовать свои условия. Но они не приносят истинного счастья, утверждают психологи.

Десять вещей, которые нельзя купить за деньги:

Любовь

Любовь — это самое искреннее и глубокое чувство. Это верность, взаимопонимание, сострадание, поддержка и нежность. А деньги — это просто метод обмена, не больше и не меньше. В современном обществе многие любят богатство и материальные блага, но это никогда не принесет вам настоящую любовь.

Истина

За деньги можно купить влияние, но истину купить невозможно.

Время

Каждая минута — это время, которое вы никогда не вернете обратно. Никакая сумма денег не сможет вернуть время назад. Мы должны просто научится жить, момент за моментом, чувствуя его в полной мере.

Спокойствие

Совершенствование ваших мыслей — единственное, что когда-либо принесет вам настоящий покой. И самое ценное умение — это выносить позитив из каждой ситуации. Вы можете нанять психотерапевта за деньги, но купить внутренние психологические установки нельзя.

Талант

Таланты и способности, которыми вы обладаете, бесценны. Хотя деньги, безусловно, могут помочь в развитии, они никогда не смогут подарить настоящий талант.

Здоровье

Хотя за деньги можно купить лекарства, они не могут заменить естественное здоровье.

Воспитание

Умение людей ценить искренние человеческие отношения, которые дороже любых денег.

Настоящие друзья

Деньги, конечно же, привлекают друзей. Но вряд ли они будут с вами из искренних побуждений. Настоящие друзья — те, кто с вами и в радости, и горе. А не только когда у вас есть возможности и деньги.

Знание

Вы можете купить обучение, аттестат, диплом, а не знания и навыки. Деньги не повышают скорость логических и мыслительных процессов, а также IQ человека.

Присутствие и принятие

Это удивительные способности жить здесь и сейчас, принимать все сложности и подарки судьбы. Ценить близких, замечать красоту мира, уметь радоваться жизни и дарить эту радость другим.


Экономические новости youtube
Посещений: 480

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев
Быстрого мира не будет: эксперты оценили встречу «нормандской четверки» в Париже
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев
Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже
Итоги дня: Встреча нормандской четверки, неожиданное заявление НАТО и забаненый спорт России
Выкупить 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
Все статьи


Читайте также

Ориентация человека может измениться: Назван возраст и обстоятельства
 Ученые доказали, что количество партнеров матери передается "по наследству"
Стало известно, сколько раз в жизни приходит настоящая любовь
 Новое исследование: Собаки помогут найти любовь
Любви с первого взгляда не существует, - психологи
 Как себя проверить: Главные признаки настоящей любви
Пожилая сирийская пара сохраняет любовь спустя 65 лет брака (ВИДЕО)
 Умирающая от рака писательница ищет спутницу жизни для своего мужа

Армия

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Беспилотный летательный аппарат А-3 «Ремез»
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Самолет разведчик-бомбардировщик Panavia Tornado ECR (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
МАРТЫНОВ
Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
Сергей
ПОЯРКОВ
Игорь
ГРЫНИВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой изобразил "красные линии" Зеленского (12119)

Появилось коммюнике по итогам саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже (6402)

Назван украинский город с самой низкой преступностью (6227)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 