«Все начинается с малого»: Сеть облетела шпаргалка на украинском языке для продавца

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Сфера обслуживания в Украине переходит на украинский язык

В супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, аптеках, АЗС и т.д. теперь по умолчанию должны будут обслуживать клиентов на украинском языке. В некоторых регионах страны люди столкнулись с трудностями, заявляя о том, что никогда не изучали государственный язык. Но «русскоязычная челюсть» не помешала людям пытаться перейти на украинский язык. Кто-то нанял своим работникам репетиторов, кто-то начал проходить онлайн-курсы, кто-то — использует специальную шпаргалку с самыми популярными фразами:, информирует enovosty.com/news.

Комментаторы отметили, что это больше мило, чем смешно и что всё начинается с малого.

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, как социальные сети отреагировали на введение нового закона.

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