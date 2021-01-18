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«Все начинается с малого»: Сеть облетела шпаргалка на украинском языке для продавца

Главная » Последние новости » Новости общества » "Все начинается с малого": Сеть облетела шпаргалка на украинском языке для продавца
 
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Сфера обслуживания в Украине переходит на украинский язык

В супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, аптеках, АЗС и т.д. теперь по умолчанию должны будут обслуживать клиентов на украинском языке. В некоторых регионах страны люди столкнулись с трудностями, заявляя о том, что никогда не изучали государственный язык. Но «русскоязычная челюсть» не помешала людям пытаться перейти на украинский язык. Кто-то нанял своим работникам репетиторов, кто-то начал проходить онлайн-курсы, кто-то — использует специальную шпаргалку с самыми популярными фразами:, информирует enovosty.com/news.

«Все начинается с малого»: Сеть облетела шпаргалка на украинском языке для продавца

Комментаторы отметили, что это больше мило, чем смешно и что всё начинается с малого.

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, как социальные сети отреагировали на введение нового закона.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 451

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