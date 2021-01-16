Бой русскоязычной челюсти и испытание «паляницей»: В Сети обсуждают новый закон о языке

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В супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, аптеках, АЗС и т.д. теперь по умолчанию должны будут обслуживать клиентов на украинском языке.

Сегодня, 16 января, вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом. Это событие вызвало массу споров в Сети, политики, блогеры и бизнесмены делиться своим мнением, опытом и историями из реальной жизни. «Экономические Новости» собрали самое интересное в Сети, информирует enovosty.com/news.

Блогер Антон Хозда развеял главный миф, которым пугают украинцев:

Он также с юмором рассказал о «сложностях» перехода на украинский язык в заведениях:

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Некоторые пользователи рассказали свои истории о том, как перешли на украинский язык:

А вот Юрий Луценко на своей странице в социальной сети поделился курьезной ситуацией, связанной с переходом на украинский язык: