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Трудовые книжки не отменяются, — Милованов

Главная » Последние новости » Новости общества » Трудовые книжки не отменяются, - Милованов
 
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Тимофей Милованов сообщил, что трудовые книжки отменять не планируют, а работодатель обязан их вести

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что трудовые книжки отменять не планируют и по желанию сотрудника работодатели обязаны их заполнять, информирует enovosty.com/news.

Милованов подчеркнул, что по желанию работника работодатель обязан вести трудовую книжку и вносит туда записи. Трудовая книжка является документом, подтверждающим стаж и трудовую историю человека.

Трудовые книжки не отменяются, — Милованов

Министр отметил, что теперь добавляется реестр, который будет вести государство. Данные из реестра будут использоваться для гарантии стажа на пенсию, защиту прав и т.п.

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Напомним, ранее Тимофей Милованов сообщил, что Тимофей Милованов сообщил, что Минэкономразвития сможет выполнить взятые на себя обязательства по созданию одного миллиона рабочих мест до 2024 года


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 61

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