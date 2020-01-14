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Минэкономразвития планирует создать один миллион новых рабочих мест к 2024 году

Главная » Последние новости » Новости экономики » Минэкономразвития планирует создать один миллион новых рабочих мест к 2024 году
 
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Тимофей Милованов сообщил, что Минэкономразвития сможет выполнить взятые на себя обязательства по созданию новых рабочих мест

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что Минэкономразвития к 2024 году планирует создать один миллион новых рабочих мест, информирует enovosty.com/news.

Милованов подчеркнул, что Минэкономразвития сможет выполнить взятые на себя обязательства по созданию новых рабочих мест и сокращению поиска работы до двух месяцев.

Минэкономразвития планирует создать один миллион новых рабочих мест к 2024 году

Министр также пообещал снизить уровень безработицы до среднеевропейского уровня, который составляет 5%

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Ранее сообщалось, что Нацбанк анонсировал смягчение монетарной политики и ускорение снижения учетной ставки.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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