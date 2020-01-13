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В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами
 
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Екатерина Рожкова сообщила, что в Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что в Нацбанке допускают, что темпы снижения размера учетной ставки станут более быстрыми, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отметила, что в январе запланировано заседание монетарного комитета, во время которого планируется анализировать вероятные макропрогнозы. Однако уже сейчас понятно, что темп снижения учетной ставки станет более быстрым.

В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами

Зампред НБУ подчеркнула, что уже сейчас банки могут изменять ставки по депозитам и снижать процентные ставки по кредитам. Кроме того, покупательная способность украинской национальной валюты увеличивается, а курс может незначительно меняться

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Напомним, с 13 декабря 2019 года правление Нацбанка снизило учетную ставку до 13,5% годовых


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 81

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