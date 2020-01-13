В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами

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Екатерина Рожкова сообщила, что в Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что в Нацбанке допускают, что темпы снижения размера учетной ставки станут более быстрыми, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отметила, что в январе запланировано заседание монетарного комитета, во время которого планируется анализировать вероятные макропрогнозы. Однако уже сейчас понятно, что темп снижения учетной ставки станет более быстрым.

Зампред НБУ подчеркнула, что уже сейчас банки могут изменять ставки по депозитам и снижать процентные ставки по кредитам. Кроме того, покупательная способность украинской национальной валюты увеличивается, а курс может незначительно меняться

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Напомним, с 13 декабря 2019 года правление Нацбанка снизило учетную ставку до 13,5% годовых