Reuters: Турция начинает репатриацию заключенных ИГИЛ

Главная » Последние новости » Новости общества » Reuters: Турция начинает репатриацию заключенных ИГИЛ Reuters: Турция начинает репатриацию заключенных ИГИЛ

Закрыть Отправить

В Турции сообщили, что депортировали двух пленных ИГИЛ

В Турции сообщили, что депортировали двух пленных ИГИЛ, начав таким образом реализовывать программу по репатриации задержанных ИГИЛ. Об этом сообщают Есе Токсабей и Тюсан Гумруску в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Анкаре сообщают, что они задержали 287 боевиков и обвиняют европейские страны в том, что они слишком медленно возвращают своих граждан, которые отправились воевать на Ближний Восток в ИГИЛ.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция начнет репатриировать иностранных боевиков Исламского государства в страны их проживания, даже если страны лишили их гражданства.

Читайте: Глава МИД рассказал о введении в Украине двойного гражданства

«Действия по определению национальностей иностранных боевиков, захваченных в Сирии, были завершены, их допросы завершены на 90%, а соответствующие страны уведомлены», — сказал представитель Турции Катакли

До настоящего времени Дания, Германия и Великобритания аннулировали гражданство у некоторых бойцов ИГИЛ и членов их семей. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в турецких тюрьмах находится 1 201 террористов ИГИЛ, а в Сирии захвачено 287 боевиков ИГИЛ.