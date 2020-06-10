В ближайшие дни Украина получит первый транш МВФ, — Шмыгаль

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Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни Украина получит первый транш МВФ в размере 2,1 млрд долл

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в ближайшие дни должна получить первый транш МВФ по программе stand-by, информирует enovosty.com/news.

«Уже в ближайшие дни мы получим первый транш по программе stand-by объемом 2,1 миллиарда долларов. Это даже немного больше, чем мы ожидали», — сказал премьер-министр.

Денис Шмыгаль сказал, что чем больше Украина получит денег от МВФ в самом начале, тем будет лучше для экономики страны

Ранее сообщалось, что Кабмин принял ряд важных кадровых решений.