Кабмин принял ряд важных кадровых решений
Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений
Об этом на странице в facebook написал народный депутат от фракции «Слуги народа» Василий Мокан, информирует enovosty.com/news.
Джапарову Эмине Айяривну — первым заместителем Министра иностранных дел;
Ставчук Ирину Ивановну — первым заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины на Ставчук Ирину Ивановну.
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Кузьменкова Алексея Александровича — первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины;
Хорева Михаила Юрьевича заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича.
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Башкирова Алексея Юрьевича — председателем Государственной сервисной службы градостроительства Украины (заключение контракта);
Лещенко Романа Николаевича — Председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)
Пляцка Андрея Валерьевича — первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (установив испытание сроком на три месяца);
Шевчука Максима Константиновича — заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (установив испытание сроком на три месяца);
Фещенко Артема Валерьевича — заместителем Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (установив испытательный срок шесть месяцев);
Свирина Вадима Владимировича — заместителем Председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (по контракту).