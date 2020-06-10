Кабмин принял ряд важных кадровых решений

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Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений

Об этом на странице в facebook написал народный депутат от фракции «Слуги народа» Василий Мокан, информирует enovosty.com/news.

Джапарову Эмине Айяривну — первым заместителем Министра иностранных дел;

Ставчук Ирину Ивановну — первым заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины на Ставчук Ирину Ивановну.

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Кузьменкова Алексея Александровича — первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины;

Хорева Михаила Юрьевича заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Кабмин также принял решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича.

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Башкирова Алексея Юрьевича — председателем Государственной сервисной службы градостроительства Украины (заключение контракта);

Лещенко Романа Николаевича — Председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)

Пляцка Андрея Валерьевича — первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (установив испытание сроком на три месяца);

Шевчука Максима Константиновича — заместителем Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (установив испытание сроком на три месяца);

Фещенко Артема Валерьевича — заместителем Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (установив испытательный срок шесть месяцев);

Свирина Вадима Владимировича — заместителем Председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (по контракту).