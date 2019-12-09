Приватизация земли добьет будущее экономики Украины, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев рассказал в эксклюзивном интервью «Экономическим новостям» о последствиях для экономики Украины от скандальной приватизации украинской земли.

В новом законопроекте о рынке земли, проголосованном в первом чтении Верховной Радой Украины, существует ряд положений, которые вышли из поля зрения широкой общественности. Так, во втором законе о рынке земли снимается запрет на продажу, так называемых, «земель специального фонда» — лесные хозяйства, торфяники, черноземы, водоемы и даже заповедники. , информирует enovosty.com/news.

«За нашими оценками, второй законопроект о земле ещё более страшен нежели первый. Это законопроект, даёт возможность уникальные украинские земли, которые относятся к землям специального фонда: заповедники и лесные хозяйства, перепрофилировать без согласия государства и выкупать. Таким образом, будет разрушена сама система земельных отношений в Украине», — заявил Сергей Соболев.

Также, народный депутат акцентировал внимание ещё на одном важном аспекте законодательных инициатив в земельном пакете.

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«В проголосованном законопроекте снята статья на прямой запрет на снятие верхнего шара земли. Зачем это было сделано, не понятно. Потому что, если у них в мыслях существует вероятность вывоза чернозёма, тогда это криминальная ответственность. То, что они пошли на снятие статьи в земельном кодексе, которая это запрещала, говорит о том, что люди утратили и здравый смысл и совесть», — отметил народный депутат.

Также, Сергей Соболев рассказал, кому может быть выгодно выкупать землю в размере 213 тысяч гектаров земли.

«Кому может быть выгодно выкупать по 213 тысяч гектаров земли? На мой взгляд, только большим финансовым спекулянтами, которые будут заходить на этот рынок и скупать эту землю не в конкурентной среде. Потому что ни фермер, ни даже большой агрохолдинг не смогут «вынимать» из своего оборота сотни миллионов долларов на выкуп земли. Я убеждён, что это схема, когда финансовые спекулянты будут выкупать эту землю, причём дешево, а потом перепродавать ее по значительно более высоким ценам уже тем, кто будет эту землю обрабатывать», — подчеркнул Соболев.

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Нардеп убеждён, что данная схема приведёт к полному разрушению агропромышленного сектора Украины, так как это произошло в Индонезии и на Мадагаскаре. Именно эти страны в свое время необдуманно открыли рынок земли, не проработав должным образом законодательную базу.

Напомним, приватизация бывшей советской промышленности в 90-е годы должна была привести к экономике эффективных собственников и качественному новому индустриальному развитию Украины. Вместо этого, преимущественно хаотичная и криминальная приватизация привела к упадку экономики, потере рабочих мест, разрушению целых отраслей промышленности, и самое главное – породила такого монстра, как украинский олигархат, который уже 20 лет контролирует политику и экономику Украины.