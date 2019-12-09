Выкупать 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

Главная » Рынки » Выкупать 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, - Сергей Соболев (ВИДЕО) Выкупать 200 тысяч гектаров земли смогут только крупные финансовые спекулянты, - Сергей Соболев (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

13 ноября монобольшинство в Верховной Раде проголосовало за законопроект № 2178-10 в первом чтении об открытии в Украине рынка земли. Этот законопроект раскритиковали представители других фракций, аграрии и эксперты. По словам президента Зеленского все недостатки устранят ко второму чтению. Фракция «Батькивщина» объявила о выходе в оппозицию к партии большинства в парламенте. «Экономические Новости» обратились за разъяснениями к заместителю председателя фракции «Батькивщины» Сергею Соболеву.

Партия «Батькивщина» не поддержала законопроект о принятии рынка земли в первом чтении и выступала категорически против. Как Вы считаете, сейчас этот вопрос целесообразен и актуален или проблема в самом законопроекте?

Ответ очень прост. Не только партия «Батькивщина» не поддержала. Можно назвать лишь тех, кто поддержал. Это партия «Слуга народа», и то не вся, поскольку почти 30 человек проигнорировали это голосование. И то, что эти вопросы проходили буквально в один-два-три голоса, является свидетельством того, насколько они не продуманы и не подготовлены. Именно поэтому мы не поддержали и считаем, что предложенная форма полностью разрушит даже те остатки хорошего, что были сделаны за последнее время в аграрном секторе.

По Вашему мнению, кто основные лоббисты открытия рынка земли именно в той редакции закона, который был принят в первом чтении, и кому выгодно приобретать 200-210 тысяч гектаров?

Кому выгодным может быть выкуп 210 — 215 тысяч гектаров земли? На мой взгляд, только крупным финансовым спекулянтам, которые будут заходить на этот рынок, скупать фактически эту землю в конкурентной среде. Понятно, что ни фермеры, ни даже крупные агрохолдинги не смогут извлечь сотни миллионов долларов на выкуп земли. И именно поэтому я считаю, что это схема, когда сначала финансовые спекулянты выкупают эту землю. Причем выкупают ее дешевле, а потом перепродают, если не по мировым ценам, потому что такого понятия как мировые цены даже не существует, но по значительно более высоким ценам перепродают эту землю уже тем, кто будет обрабатывать. То есть, на мой взгляд, это схема страшная и была применена в странах, которые абсолютно остановились в аграрном развитии, например, Индонезия или Мадагаскар. И я думаю, что это не тот путь, который мы должны выбирать.

Есть ли меры предосторожности в законопроекте, который поддержали «Слуги народа» в первом чтении?

Вы знаете, их не будет и в дальнейшем, потому что все обещания о том, что будут какие-то референдумы в отношении иностранцев не действуют, поскольку параллельно принято три закона. И более того, в Земельном Кодексе снимались именно те статьи, которые и ограничивали право иностранцев покупать украинскую землю. Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что это делается исключительно под такую ​​грязную схему.

Мало кто говорит, но во втором законе о земле разрешается перепрофилировать земли специального назначения, то есть заповедники, лесные хозяйства. Может ли так случиться, что для украинского народа вообще ничего не останется?

По нашим оценкам, второй законопроект еще страшнее, чем первый. Потому что этот законопроект по сути позволяет действительно уникальные украинские земли, которые относятся к землям специального фонда (заповедники, лесные хозяйства и т.п.) перепрофилировать без согласия государства и выкупать. Таким образом, фактически разрушается сама система земельных отношений в Украине.

Каково Ваше мнение относительно нормы, которой разрешается снимать верхний слой земли?

Они действительно сняли статью, в которой был прямой запрет на это. Зачем это сделано — не понятно. Ведь если имеется в виду возможность вывоза чернозема, то это вообще уголовная ответственность. И то, что они пошли на снятие статьи, которая это ограничивала в Земельном Кодексе, свидетельствует, что депутаты большинства потеряли и смысл, и совесть.

То есть теперь можно будет снимать верхний слой земли?

Этот запрет снят. Так что можно будет снимать, как это было проголосовано.

Сейчас еще действует мораторий на землю. Фермеры имеют право на земельные наделы. В случае принятия рынке земли, каким может быть выход для украинского фермерства, малого и среднего бизнеса?

Принятие ряда законов, которые предложила партия «Батькивщина». И прежде всего тот, кто желает продать свой земельный надел сельхозназначения, в том числе, например, 3-5 гектаров, которые были ему ранее выделены, должен это делать через государственные муниципальные банки. Этот законопроект нами уже подготовлен, и у людей должно быть это право. А дальше уже муниципалитет или государство сдает землю в аренду. Второй вопрос касается непосредственно конкурсных принципов при сдаче земельного надела в аренду. Это как раз снимет вопрос теневого рынка. Сегодня называют разные цифры. От 10% до почти 20% земель находятся в теневом обороте. Как только это все будет в открытом доступе и аренда будет на конкурсной основе, сразу снимется вопрос теневого сектора. «Батькивщина» уже предложила это. А что касается мелкого малого фермерства, также есть наш законопроект, который предлагает выкупать небольшие земельные участки, но именно теми фермерами, которые их обрабатывают для ведения садоводства, огородничества, тепличных хозяйств. Пожалуйста, выкупайте. И это земельные участки размером сначала до 5 га, а затем до 20 га.

А какая вероятность того, что земли могут купить лица с двойным гражданством, например российским?

В действующем законе никаких ограничений нет. Более того, они даже сняли статью, где есть запрет иностранцам на покупку. Других запретов нет. Поэтому, например, я пытался дополнить одно из последних переходных положений, даже в этом несовершенном законе, положением, чтобы это законодательство не распространялось на аннексированный Крым и оккупированную территорию Донбасса. Это абсурд, и фактически по нашему законодательству начнут оформлять земли на неподконтрольной, пограничных территориях и многие другие земли.

Стало известно, что ко второму чтению Зе-команда готовит некоторые поправки, где уменьшают максимальный объем приобретения земли в одни руки с 210 тыс га до 50 тыс га и запрет иностранцам. Как вы считаете, насколько это реально?

Если остаются юридические лица, то забудьте о том, что можно что-то кому-то запретить. Через юридические лица можно скрыть и спрятать все, что незаконно. Поскольку норма «юридические лица» остается, то забудьте об ограничениях для иностранцев, граждан с двойным гражданством, иностранных компаний и всего остального. Поэтому, я считаю, что этим вводят общество в заблуждение с одной целью: в очередной раз протянуть голосования по этому закону.

Какова вероятность того, что цена на землю на электронных аукционах будет выше и будет возможность у украинских товаропроизводителей участвовать в этих аукционах и выигрывать?

Якобы хорошая норма, потому что тот, кто сейчас арендует землю, имеет приоритетное право на выкуп. Но с кем он будет соревноваться? С тем же международным финансовым спекулянтом, который может предложить за эту землю гораздо более высокую цену. Да, вам предоставят приоритетное право, если в соревновании вы будете равноправными. Но сможет ли фермер, средний и малый бизнес соревноваться? Поэтому я считаю, что как раз для этого эта норма и записана. С одной стороны, якобы у тебя приоритет, но только в том случае, если ты дал такую ​​же цену, как и финансовый спекулянт. Это путь в никуда. И поэтому понятно, что приоритет будет явно не для фермера и не для того, кто обрабатывает землю.

И если все-таки Рада продавит этот закон — дальнейшие действия и что делать?

Я все-таки надеюсь на здравый смысл и наше обращение в Конституционный суд. Конституционный суд принял это дело, и его рассмотрение происходит в ускоренном режиме. Я думаю, что вывод Конституционного суда будет очевидным, что земля является достоянием всего украинского народа. Об этом свидетельствуют и соответствующие статьи в Конституции. Поэтому изменить законодательство в обход Конституции, я надеюсь, не удастся.

А если все же удастся?

А если удастся, то, на мой взгляд, то, что готовят аграрии, общественные организации, представляющие аграрный сектор, мало этой власти не покажется.

Но президент все же пытается продавить этот закон.

Есть какие-то обязательства. Я думаю, что просто так этого бы никогда не было. И на фоне 5% -ного падения промышленного производства если еще добавится падения в аграрном секторе, а это прогнозируют даже те, кто выступают за эту реформу, то в ближайшие годы у нас будет спад. И вы можете себе представить, что это будет значить для общего развития страны. Промышленное падения — спад, аграрное производство — спад. И дальше что? Куда мы ведем страну?

Каково Ваше мнение относительно нового Майдана, вызванного поездкой президента Владимира Зеленского в Париж?

Мы не являемся инициаторами, но мы просто поддержали то, что делают общественные организации. Это организуют общественные организации. Мы решили передать от фракции парламента четкий сигнал о том, что нельзя переступать «красные линии» в рамках этих переговоров. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы было соблюдение этих «красных линий», которые мы объявили, а именно контроль над границей, контроль над всей территорией, вывод оккупационных войск. Это вопросы безопасности. Принципы, после которых можно переходить к политическим вопросам, вопросам возрождения этих регионов. Без этого мы не можем двигаться никуда. И именно для этого это заявление и было сделано. Чтобы четко и общественность понимала, какие политические силы стоят именно на этих вопросах.

А по пенсиям в ОРДЛО? Планируют их выплачивать? И насколько важны гарантии ОБСЕ в этой ситуации?

Этот вопрос следующего этапа. Поскольку все понимают, что какие могут быть пенсии в ОРДЛО, если мы не контролируем эту территорию. А какие гарантии в ОБСЕ? Будет ли ОБСЕ нанимать инкассаторские автомобили или создавать отделения банков? Все понимают, что это все происходит через соответствующие финансовые учреждения с соответствующей системой безопасности, системой сопровождения, инкассаторскими машинами, которые будут доставлять эти средства. Поэтому я убежден, что сначала нужно решить вопрос безопасности для этих пенсионеров, а затем они могут получить свою пенсию. Иначе, какие гарантии, что миллиарды, которые будут выделены на выплаты пенсий не будут просто ограблены бандформированиями, российскими наемниками и оккупационными войсками.