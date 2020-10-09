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Исход выборов мэра Харькова во многом зависит от состояния здоровья Кернеса,- Саакян

Главная » Последние новости » Политические новости » Исход выборов мэра Харькова во многом зависит от состояния здоровья Кернеса,- Саакян
 
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Ключевой вызов сегодня – неопределенность с состоянием Кернеса.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» рассказал политолог, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян., информирует enovosty.com/news.

«Если Кернес остается в гонке, то это одна реальность, в которой борьба происходит за избирателя, не голосующего за Кернеса. Соответственно, выстраивание и конвертацию своих рейтингов в переговорные позиции для того, чтоб найти свое место во властных раскладах на местах. В оппонировании, либо в договоренности с командой Кернеса.

В случае, если Кернес выбывает из гонки, в таком случае меняются полностью все расклады. Тогда ключевым становится борьба за Кернесовское электоральное наследие. И в данном случае тактика оппонирования к Кернесу, скорее всего, будет меняться на «кто больше любил Кернеса», кто это делал с детства, а кто еще до его рождения, для того, чтоб заполучить симпатии части этих избирателей, которая является очень значительной. Соответственно, сегодня коронавирусная ситуация привела к тому, что исход выборов во многом зависит от состояния здоровья одного из ключевых кандидатов. И это может кардинально изменить в целом расклады по Харьковщине. Если Кернес выбывает, то запускается процесс очень серьезного передела всех сфер влияния. Поэтому, конечно, его команда заинтересована в том, чтоб «хоть тушкой, хоть чушкой, хоть чучелом», но, тем не менее, Кернес оставался фактором влияния в местной политике», — считает Олег Саакян.

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщили, что из-за COVID-19 Кернес получил инсульт и потерял возможность говорить. В то же время в мэрии Харькова сообщили, что Геннадий Кернес должен вернуться из Германии в ближайшее время. Даты возвращения в горсовете не называют, но информацию о его недееспособности называют несоответствующей действительности.

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«Никакого инсульта, никакой потери речи. Все в головах политических оппонентов», — сказал на брифинге 9 октября спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, за мэром Харькова, который заболел коронавирусом, 16 сентября прилетел медицинский борт, перевозивший российского оппозиционера Алексея Навального из России в Германию. Геннадия Кернеса перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

С 10 сентября мэр Харькова находится на больничном, однако только 14 сентября в мэрии подтвердили, что Геннадий Кернес болен коронавирусом. Состояние мэра стабильно тяжелое, но он в сознании, к аппарату ИВЛ его не подключали, утверждают в пресс-службе. Однако по неофициальной информации Кернес находился в самолёте без сознания.

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Вместе с тем в соцсетях начала появляться информация о тяжелом состоянии Кернеса и даже коме. Однако в мэрии эти сведения опровергли, назвав фейком.

Никаких фотографий или видеодоказательств нахождения Кернеса в клинике никто не предоставил — якобы в отделении, где он находится, запрещено использование гаджетов и средств связи, — пишет KHARKIV Today.

Вживую, на свежих фото или видео Геннадия Кернеса общественность не видела и не слышала с 24 августа. Это кажется странным, поскольку после ранения весной 2014 года, первые фотографии с больничной койки появились уже через неделю, а долгое молчание не в стиле Геннадия Адольфовича, тем более перед местными выборами. «, — пишет издание.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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