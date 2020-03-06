Подача воды в Крым будет катастрофой для украинской государственности», — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко после разговора с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно возможных поставок воды в Крым, поделился своими впечатлениями от беседы в кулуарах Верховной Рады.
По словам Гончаренко, в разговоре Денис Шмыгаль заверил, что в контексте дискуссии о возобновлении поставок Украиной воды в оккупированный Крым, речь идёт только о гражданском населении. , информирует enovosty.com/news.
Гончаренко сказал, что премьер категорически опроверг мысль о том, что вода будет поставляться на промышленные предприятия, а также на военные базы Российской Федерации.
Вместе с тем Гончаренко выразил удивление подобным заявлением, поскольку не представляет, каким образом подобный план можно реализовать на территории, контроль над которой всецело находится у оккупационной власти.
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Гончаренко отметил, что возобновление подачи воды в Крым — это фактическое признание аннексии Крыма на уровне государства.
Кроме того, по словам нардепа, Украина, принимая подобное решение, дает сигнал мировому сообществу о том, что санкции с России можно пересматривать, поскольку страна, у которой аннексировали территорию, идёт на подобные шаги и уступки, демонстрируя слабость и некомпетентность, — убеждён Гончаренко.