Премьер Гончарук должен отчитаться в Раде, а не хвастаться какой он крутой, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Премьер Гончарук должен отчитаться в Раде, а не хвастаться какой он крутой, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Премьер Гончарук должен отчитаться в Раде, а не хвастаться какой он крутой, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады поделилась своим видением ситуации относительно недавно опубликованных рейтингов «Слуги народа».

Народный депутат отметила, что необходимо четко различать рейтинг Президента, Парламента и Кабмина ,поскольку они существенно отличаются. , информирует enovosty.com/news.

Депутат убеждена, что уровень доверия украинцев к Президенту Зеленскому по-прежнему достаточно высок, чего не скажешь о Кабмине и Парламенте.

Снижение рейтинга премьера Гончарука и его Кабинета депутат связывает с невыполнением общений, отсутствием экономического роста, а также понятного плана действий на ближайшую и долгосрочную перспективу.

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«Это прекрасно, что мы не сваливаем все в одну кучу и критикуем власть в целом. Мы разделяем, кто за что отвечает и каждый конкретно несёт ответственность за свой участок работы», — считает Верещук.

На вопрос журналистов, что необходимо предпринять Алексею Гончаруку и его правительству, чтобы вернуть доверие граждан, Ирина Верещук отметила, что прежде всего необходимо наладить диалог в стенах парламента.

Вместе с тем депутат посетовала, что крайне сложно конструктивно общаться с премьером, когда он приезжая в стены Рады, не даёт возможности депутатам всех фракций и групп задать интересующие их вопросы.

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«Премьер не может приходить на пять минут в парламент, говорить какие они крутые и уходить. Он должен приходить и отвечать на вопросы, которые уже давно назрели и у депутатов, и у общества. Это касается и тех аудиозаписей, на которых, якобы, слышно его голос. Это касается и программы сотрудничества с МВФ. Это касается и наших внешних долгов, и ОВГЗ, наших экономических международных проектов. Это очень важно, поскольку мы отдаём каждую третью гривну по внешним долгам. Это касается в целом плана действий, который должен представить премьер. А уже потом мы можем решать вопросы по сути, только после конструктивной дискуссии, но сейчас такой дискуссии нет», — подытожила Ирина Верещук.