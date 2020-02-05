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Никто в этой стране не может быть доволен работой правительства Гончарука, — Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Никто в этой стране не может быть доволен работой правительства Гончарука, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады прокомментировал, почему Президент Зеленский не доволен работой правительства Гончарука, что делать с баснословными премиями чиновников и почему не стоит учить нардепов от слуг народа на специальных тренингах.

Народный депутат высказал убеждение, что на сегодняшний день, крайне сложно найти тех граждан, которые будут удовлетворены результатами работы Кабмина.
«Если и есть некоторые достижения в работе Правительства, то они крайне незначительны и имеют скорее точечный характер, не меняя макроэкономическую картину в стране в целом», — заявил Гетманцев. , информирует enovosty.com/news.

Он также подробно остановился и на вчерашней встрече президента Зеленского и премьера, на которой Гончарук, презентовал достаточно большой по объёму отчёт, который не совсем отвечал ожиданиям Президента.

Даниил Гетманцев выразил надежду, что все замечания и пожелания Зеленского должны быть услышаны и учтены Кабмином Гончарука и позитивные результаты работы Кабмина уже в ближайшем будущем смогут ощутить граждане Украины.

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«Нельзя быть довольными работой Правительства, в принципе. Мы с вами не видим результатов. Никто не может быть доволен результатами ни Президент, ни простой гражданин, ни народный депутат. Президент, во время вчерашнего совещания, выслушал отчёт и указал на недостатки в их работе, которые должны быть откорректированы. Это касается и кадровых вопросов, и огромных сумм компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться по тем контрастам, которые были заключены еще до нас. Эти и многие другие вопросы требуют доработки», — резюмировал нардеп.

Отдельно остановился Гетманцев и на проблеме высоких премий, которые выписывают себе госчиновники, отметив, что не считает правильным и корректным по отношению к гражданам своей страны такие баснословные премии, в тот самый момент, когда результаты работы чиновников более чем посредственные.

На вопрос журналистов об анонсированном Давидом Арахамией тренинге для нардепов «Трускавец 2», который в ближайшее время состоится в ЖК «Парковом», Гетманцев весьма скептически отнёсся к данной инициативе руководства партии, отметив, что «каждый народный депутат должен лично заниматься самообразованием, и научить можно только тех людей, которые сами этого хотят».

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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