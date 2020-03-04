РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

04.03.2020 г.
20:58Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина
20:29Новым министром обороны стал Андрей Таран
18:52Шмыгаль рассказал о первоочередных задачах правительства
18:27Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера
17:31"Зеленский не извинился за все то, что происходит в стране": Власенко о речи президента с трибуны ВР (ВИДЕО)
16:42 Парламент поддержал отставку Гончарука
16:18«В Кабмине нужны люди с визией»: Вакарчук о перестановках в Кабмине (ВИДЕО)
Все политические новости

Аналитика

04.03.2020

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны "Северного потока" и две победы Украины

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны Северного потока и две победы Украины
В Украине выбрали нового премьера, в Киев едут две миссии ВОЗ, а в "Нафтогазе" рассказали о войне с "Северным потоком-2", - такими были главные новости ...
02.03.2020

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев

Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Заболеваемость смертельным коронавирусом в мире выросла в разы, в Сирии Турция использовала военную инновацию, а в Интерполе пообещали пересмотреть ...
28.02.2020

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога

Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение черного золота и коронавирус у порога
НАТО пригрозил ввести войска, цены на нефть упали до минимума за два года, а коронавирус подкрадывается к украинским границам, - такими были главные ...

Последние новости

04.03.2020 г.
22:20 В Италии закрыты все школы из-за коронавируса
21:46 На Донбассе военные РФ терроризируют мирных жителей, - разведка
21:24 Турецкий Халай в провинции Идлиб, - Злой Одессит
20:58 Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина
20:29 Новым министром обороны стал Андрей Таран
19:48 Игорь Чаленко рассказал о перспективах увеличения выплат и пенсий украинцам
19:25 Нацполиция блокировала деятельность транснациональной группировки, занимавшейся торговлей людьми
18:52 Шмыгаль рассказал о первоочередных задачах правительства
18:27 Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера
17:56 США выделяет Украине 38 млн долл на киберзащиту
17:31 "Зеленский не извинился за все то, что происходит в стране": Власенко о речи президента с трибуны ВР (ВИДЕО)
17:08 МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста из-за коронавируса
16:42 Парламент поддержал отставку Гончарука
16:32 Арктика больше не является крепостной стеной, - Пентагон
16:18 «В Кабмине нужны люди с визией»: Вакарчук о перестановках в Кабмине (ВИДЕО)
15:57 Необходимо менять стратегию, а не фамилии в Кабмине, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
15:42 Мировые цены на нефть растут
15:31 Процедура отбора людей в Правительство напоминает русскую рулетку, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
15:08 Деньги на казначейских счетах в других странах "не лежат мертвым грузом", - Госказначейство
15:00 Весь мир с восхищением смотрит на нашу доблестную армию - Эрдоган
14:53 Ирина Верещук: Зеленский считает, что Авакову замены нет (ВИДЕО)
14:50 Для устранения опасностей: ВВС США заказали 180 беспилотных наземных роботов Centaur
14:37 В Сети появилось новое видео удара турецких военных по режиму Асада (ВИДЕО)
14:34 Коронавирус: время для дезинфекции смартфонов
14:15 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в платье "Жены вампира" продегустировали ирландское пиво (ФОТО)
14:11 «Он не самовлюблённый павиан»: Дубинский о назначении Шмыгаля на пост премьера (ВИДЕО)
14:07 Путин демонстративно подпишет изменения в Конституцию 18 марта - в день аннексии Крыма Россией
13:30 ТОП-5 лучших автомобилей для начинающих водителей
13:23 На Западе рассказали, почему Украина выбрала худшее время для смены правительства
13:21 Новое правительство: Это спокойные технократы, внушающие доверие, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
13:10 Турция в ближайшее время развернет отечественные системы ПВО в Сирии
12:49 "Рынок, которым движет страх". Ставки долга США рухнули после залпа из базуки ФРС, - ИноСМИ
12:45 В одном из киевских парков появится интерактивный свето-музыкальный фонтан
12:27 Boeing представил концепцию разведывательного вертолета Future Attack для армии США
12:23 Аномальное тепло: Украинцам первый раз за 120 лет могут ограничить право на воду
12:20 Вирус Владимира Путина, - The Washington Post
12:10 Украинцам приготовили неприятный сюрприз при платежах за газ. Важная информация
11:52 Послы ЕС сняли санкции с одиозных украинцев
11:49 Джентельмен удачи или большие приключения Гончарука в Кабмине. Финал.
11:48 Скандальный Панин жестко разнес Путина и Россию у Гордона
11:45 Окружает: Коронавирус подтвердили в Польше
11:14 О бизнесе, земле и транспорте: Что полезного сейчас даёт "Дiя"
10:40 Украина и США решают, как похоронить трубопровод Nord Stream 2
10:33 "Всех изолировать!": появилось видео стихийного протеста в Черновцах из-за коронавируса
10:12 Украинцев заподозрили в экспорте "липового" меда
09:19 Ситуация на Донбассе острая: Враг бьет из запрещенных минометов, погиб боец ВСУ
09:11 В армию призовут украинцев до 43 лет: кого "поставят под ружье"
09:07 Финляндия обратилась к России по поводу оккупированных территорий Украины
08:35 Несмотря на протесты, бывший главарь "ДНР" стал мэром столицы Калмыкии
08:15 "Супервторник": В США озвучили результаты праймериз
07:40 «Слышу, слышу. Возвращаюсь»: силы Башара Асада боятся турецких F-16, - Anadolu
07:15 Исторический визит: Кейт Миддлтон с супругом прилетели в Ирландию (ФОТО)
03.03.2020 г.
23:00 «Собака–улыбака»: потерявшийся щенок стал звездой Сети
23:00 Стало известно, почему киты выбрасываются на берег
22:50 Трогательное зрелище: как выглядят детеныши выдры (ФОТО)
22:40 СБУ блокировала деятельность торговцев оружием
22:20 Эксперт рассказал, как коронавирус повлияет на гривну
21:52 Трамп очень хорошо поговорил с лидером "Талибана", - Associated Press
21:16 Европейский центральный банк готов к борьбе с последствиями коронавируса
20:54 В США падает стоимость акций из-за резкого снижения ставки ФРС
Все новости »

Новым министром обороны стал Андрей Таран

Главная » Последние новости » Политические новости » Новым министром обороны стал Андрей Таран
 
Печать Отправить на почту

 

 

Верховная Рада утвердила Андрея Тарана на должности министра обороны

Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны Украины, информирует enovosty.com/news.

Андрея Тарана на должности министра обороны поддержали 285 народных депутатов. От партии «Слуга народа» за Андрея Тарана проголосовали 239 депутатов. От группы «За будущее» проголосовали 17 депутатов, от группы «Доверие» Андрея Тарана поддержали 17 депутатов. А из внефракционных народных депутатов Андрея Тарана на должности министра обороны поддержали 12 человек.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 253

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны "Северного потока" и две победы Украины
Александр Скичко уходит от Зеленского к Авакову?
Итоги дня: Коронавирус в Украине, экстренные действия США и возможный премьер
Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога
Как Украине выбраться из экономической ямы?
Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Итоги дня: Важное заявление о коронавирусе, кадровые страсти и Россия под ударом
Агия Загребельская хочет заморозить дорожное строительство?
Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Все статьи


Читайте также

Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера
 «Пришла уже вторая весна, а посадок нет»: Гетьманцев о результатах работы Генпрокурора Рябошапки (ВИДЕО)
"В отставку не подавал": Премьер Гончарук повышает ставки и торгуется с Зеленским (ВИДЕО)
 В Раде предлагают ввести десятикратные штрафы за завышенные начисления в платежках украинцев (ВИДЕО)
"Это известно уже всем": Министр обороны назвал имя виновника войны на Донбассе
 "Мы не будем их вылавливать на улицах": министр обороны заявил, что с 18 лет призывать в ряды ВСУ будут добровольно
Мы будет рассматривать закон о рынке земли до победы, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
 Пятьдесят тысяч гривен - нормальная зарплата для чиновника, - Александр Корниенко (ВИДЕО)

Армия

Бронетранспортер БТР-3Е1
Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья»
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
АРБУЗОВ
Петр
МЕЛЬНИК
Андрей
САДОВЫЙ
Олег
ЛЯШКО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Старик, уходи!»: по Казахстану прокатилась волна протестов против власти Нурсултана Назарбаева (29214)

Азербайджанская нефть потекла в Беларусь: лавочка для РФ окончательно закрывается, - Злой Одессит (23356)

Суббота больше не выходной - новые изменения в Трудовом кодексе (10855)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Эрдоган и Путин



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 