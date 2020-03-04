Новым министром обороны стал Андрей Таран

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Верховная Рада утвердила Андрея Тарана на должности министра обороны

Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Андрея Тарана на пост министра обороны Украины, информирует enovosty.com/news.

Андрея Тарана на должности министра обороны поддержали 285 народных депутатов. От партии «Слуга народа» за Андрея Тарана проголосовали 239 депутатов. От группы «За будущее» проголосовали 17 депутатов, от группы «Доверие» Андрея Тарана поддержали 17 депутатов. А из внефракционных народных депутатов Андрея Тарана на должности министра обороны поддержали 12 человек.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины