Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера

Главная » Последние новости » Политические новости » Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера Верховная Рада утвердила Дениса Шмыгаля на должности премьера

Закрыть Отправить

Дениса Шмыгаля утвердили на должности премьер-министра Украины

Верховная Рада Украины утвердила Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины, информирует enovosty.com/news.

За кандидатуру Шмыгаля проголосовал 291 народный депутат. От «Слуги народа» Дениса Шмыгаля поддержали 242 депутата, от парламентской группы «За будущее»- 18 депутатов, от группы «Доверие» — 17 депутатов. За кандидатуру Шмыгаля также проголосовали 14 внефракционных депутатов. Против кандидатуры Дениса Шмыгаля проголосовали 59 народных депутатов, а 46 человек воздержались.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала отставку Гончарука. «За» проголосовало 353 нардепов.