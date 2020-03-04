Ирина Верещук: Зеленский считает, что Авакову замены нет (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ирина Верещук: Зеленский считает, что Авакову замены нет (ВИДЕО) Ирина Верещук: Зеленский считает, что Авакову замены нет (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады рассказала, каким видит новый Кабмин, в также рассказала, почему министр Аваков остаётся на своей должности.

Нардеп уверена, что эпоха новых лиц с уходом Кабмина Гончарука не закончена, но при выборе персоналий на посты в министерствах не следует ограничиваться только этим критерием. , информирует enovosty.com/news.

Кандидаты на ответственные посты в обязательном порядке должны обладать достаточным опытом и профессиональными качествами. Именно по таким критериям, по словам народного депутата, Президент Зеленский и подбирал новый состав Кабинета Министров Украины.

«Хотели, чтобы было объединение трёх компонентов: желательно — новые лица, желательно — опыт и профессионализм. Если этими качествами обладал потенциальный кандидат, то его приглашали и обсуждали с ним вакансию. Впоследствии этого человека рекомендовали», — заявила Верещук.

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Нардеп опровергла тезис относительно того, что якобы закончилась эпоха новых лиц и Президент Зеленский теперь ищет кандидатов среди «старой гвардии» политиков с опытом и приличным политическим бэкграундом.

Ирина Верещук убеждена, что Денис Шмыгаль, которого рекомендуют на пост Премьера, это достаточно новое лицо. Человек, который никогда не был народным депутатом или министром, но при этом имеет достаточно серьёзный менеджерский и управленческий опыт.

На вопрос журналистов, относительно причины сохранения на своей должности Арсена Аваковым, Ирина Верещук ответила несколько уклончиво, отметив только, что аргументы Президента относительно сохранения Авакова, показались ей весьма весомыми.

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Основным аргументом «за» выступил тот факт, что сегодня нет человека, который бы в поной мере смог заменить Авакова на посту министра внутренних дел.