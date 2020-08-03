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Зеленский еще ни разу не вел страну. Он всегда подстраивался под настроение аудитории, — Николай Давидюк

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский еще ни разу не вел страну. Он всегда подстраивался под настроение аудитории, - Николай Давидюк
 
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Для того чтобы закрепить особый статус Донбасса, нужно не просто отвечать на запрос населения, надо вести страну.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» сказал политический эксперт Николай Давидюк.

«Зеленский еще ни разу не вел страну. Он всегда подстраивался под настроение аудитории. А вести за собой страну означает, что иногда нужно идти против ее мнения, против ее желания. Посмотрите, даже не популярные законы, такие как земля и игорный бизнес, Зеленский принимает не до конца, он всегда смотрит на социологию, он боится гнева населения. У него есть внутреннее лидерство для своей команды, но им не было продемонстрировано национального лидерства», — подчеркнул эксперт, информирует enovosty.com/news.

«Чтобы принять особый статус Донбасса и дальше быть готовым к последствиям такого решения, нужно страну развернуть совсем в другую сторону. Порошенко побоялся. Янукович откровенно не смог. У Зеленского этот вызов есть. Но выглядит сомнительно, что он сможет республику сделать федерацией. Это может вызвать протесты, большое сопротивление внутри страны. Наш политический коктейль — в разы сложнее чем в России. У нас «ингредиентов» очень много. Поэтому Зеленскому не просто будет это сделать. Но определенные попытки, безусловно, будут.

В вопросе федерализации страны и изменении курса оступиться очень легко. Кравчука всю его карьеру преследует то, что он сдал ядерное оружие.

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Вячеслав Чорновил и Левко Лукьяненко — люди, которые имеют больше политического флера в вопросе независимости, чем Кравчук. Так же и Зеленского могут запомнить с федерализацией как президента, который сдал страну. И тогда ты будешь не шоуменом, не комиком, не «Рейганом», как он мечтает, а ты останешься в памяти человеком, который сдал государство», — говорит Николай Давидюк.

«Это опасные вещи, которые потом войдут в историю. Кроме того, очень легко что-то подписать, но потом трудно внутри страны это имплементировать. Страна может воспринимать решение, а может не воспринимать. Кстати, часть законов, которые приняли Слуги — не заработали, поскольку они не стали частью «конституционного тела», которым живет государство. Так же с федерализацией. Это очень сложные материи», — резюмировал эксперт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 35

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