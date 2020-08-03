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Путина перемирие не интересует: Мы не учим уроки истории и играем в игры навязанные Москвой, — мнение эксперта

Главная » Последние новости » Политические новости » Путина перемирие не интересует: Мы не учим уроки истории и играем в игры навязанные Москвой, - мнение эксперта
 
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Кремль политически использует перемирие только для того, чтобы сблизиться с украинскими политиками и параллельно навязывать им свои интересы.

Об этом в комментарии «ЭН» рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

«Как мы помним, ни одно перемирие не продолжалось долго. Все они готовились, как правило, несколько месяцев, происходили десятки встреч, а в результате перемирие длилось не более одного дня. Однажды перемирие держалось дольше одного дня, но это скорее исключение из правил, информирует enovosty.com/news.

Следует отметить, что украинская армия дисциплинированна и действительно придерживается взятого политиками слова. Боевики и российские офицеры, которые присутствуют по ту сторону оккупированного Донбасса, свое слово не держат. А Путин использует эти сближения, консультации и переговоры, в своих целях как инструмент влияния на нашу внутренне-политическую ситуацию. В дальнейшем перемирие его не интересует, поскольку он оккупант. Он пришел на нашу землю убивать. Его задача — не поиск перемирия», — уверен эксперт.

«Вообще, это все имитация и миф, что Россия переговорщик, который сидит по ту сторону и ждет от нас определенных шагов, чтобы мы с ними начали цивилизованно разговаривать. Это довольно смешно выглядит. На мой взгляд, Украине не нужно ждать с моря погоды, когда в России будет хорошее настроение, и, возможно, они решат вывести войска из Донбасса. Россия только тогда захочет это сделать, когда мы за свой счет заплатим им ту цену, которая будет им нужна.

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Наша стратегия должна заключаться в другом, создавать международную коалицию и использовать международно-политическую конъюнктуру таким образом, чтобы заставить Путина уйти с этой территории, или сделать оккупацию нашей территории настолько дорогой, чтобы он сам вывел свои войска. Вот это, на мой взгляд, хорошая стратегия.

Приведу пример Финляндии в прошлом веке. Это аналогичная история. Ведь для Сталина было слишком дорого и невыгодно оккупировать Финляндию и он ее просто оставил. Да, безусловно, они влияли на политику этой страны, но Финляндия не была оккупирована. Они вывели свои войска и это сработало. К большому сожалению, мы не учим уроки истории и уже несколько лет играем в игры навязанные Москвой», — сказал Николай Давидюк.

«Не нужно забывать, что первого сентября в Крыму и на Донбассе в школу пойдут дети, родившиеся уже при российских солдатах и ​​боевиках. Это может оказаться потерянное поколение. Поэтому этот фактор также нужно учитывать и стараться искать решения. Здесь должен быть баланс — не затягивать, но и не бежать при первом удобном случае, идя на уступки врагу», — подчеркнул эксперт.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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