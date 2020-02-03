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Украину ждут массовые акции протеста, драки и избиения нардепов, — Александр Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украину ждут массовые акции протеста, драки и избиения нардепов, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
 
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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге после согласительного совета Верховной Рады рассказал, как в его партии отреагировали на скандальные высказывания нардепа Брагара, какие действия предпримет оппозиция, чтобы не допустить голосование по закону о рынке земли, а также, почему вызывают министра Оржеля на ковёр в Раду в пятницу.

Александр Корниенко убеждён, что осуждение общества, а также вполне справедливая волна критики в адрес нардепа Евгения Брагара достаточным наказанием за его циничное высказывание в эфире одного из телеканалов, где он посоветовал пенсионерке Любови Колючей из Аджамки Кировоградской области продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. , информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, нардеп заверил журналистов, что внутри партии идёт всестороннее обсуждение данного инцидента, но пока не ясно, какие последствия это будет иметь для самого народного избранника Брагара.

«Формально, Евгений ничего не нарушил. Но по-человечески мы приносим извинения тем людям, которых эта ситуация обидела, а это очень много людей. Относительно санкций, которые могут быть применены к нашему коллеге, мы будем решать, какие именно», — поделился Корниенко.

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Нардеп отдельно остановился на причинам, по которым люди так бурно отреагировали на высказывания Брагара. По мнению главы партии «Слуга народа», ситуация с платежами на газ заслуживает отдельного внимания парламента, в частности, новая графа и выделение тарифа «за транспортировку» вызвала неоднозначную реакцию у населения, в том числе, спровоцировав волну возмущения на слова народного депутата Брагара.

«На пятницу мы вызвали министра Оржеля, в том числе, и по ситуации с выделением тарифа за транспортировку, поскольку она оказалась очень чувствительной для людей, даже есть петиция на сайте президента. Мы хотим разобраться, какой процент в этом правды, а какой процент манипуляции со стороны определенных политических групп», — заявил глава партии «Слуга народа».

На вопрос журналистов относительно перспектив рассмотрения во втором чтении закона о рынке земли, Корниенко отметил, что ожидает множество манипуляций со стороны оппозиции, а также готов к дракам в стенах парламента, акциям протеста, блокированию трибуны и избиению народных избранников. Вместе с тем, высказав убеждение, что данный закон все же будет принят.

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«Я думаю, что будет все. Будут митинги, провокации, будут бить депутатов, скорее всего, и все, что популисты себе запланировали, чтобы помешать этому процессу. Это будет длиться не один пленарный день и не одну пленарную неделю. Но это важная реформа и ее нужно побыстрее воплощать в жизнь. Даже, если будем принимать все четыре тысячи правок одна за другой, до конца сессии мы справимся», — пообещал нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 549

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