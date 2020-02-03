Украину подвели к дефолту, надо экстренно собирать СНБО, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украину подвели к дефолту, надо экстренно собирать СНБО, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Украину подвели к дефолту, надо экстренно собирать СНБО, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня на брифинге, после согласительного совета Верховной Рады, рассказала, почему инициировала экстренную встречу лидеров фракций с руководством парламента, чего ждать украинцам от нового трудового кодекса, а также почему президенту Зеленскому необходимо лишить мандата депутата Евгения Брагара.

Юлия Тимошенко достаточно критически высказалась, оценивая нынешнюю экономическую ситуацию в стране. Беспокойство нардепа вызвало катастрофическое снижение уровня производства, которое на протяжении последних пяти месяцев демонстрирует спад на уровне 5-6%, а также катастрофический дефицит бюджета. , информирует enovosty.com/news.

«Необходимо немедленно собирать заседание лидеров фракций парламента. Руководства ВР, премьер министра и ключевых министров, а также желательно президента Зеленского, поскольку вследствие политики Президента, его правительства и большинства в парламенте начался процесс дезинтеграции украинской экономики и госуправления. Растёт безработица, уже пятый месяц подряд идёт падение уровня производства, промышленное производство падает системно. Кроме того, что провален бюджет за 2019 год, уже за первый месяц января нынешнего года бюджет недополучил 13,8 млрд грн», — заявила Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» также коснулась недавнего скандала с высказываниями народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку и заплатить коммунальные платежи. Юлия Тимошенко убеждена, что это не просто оговорка, это мировоззрение нынешней власти и только президент Зеленский ответственен за каждого депутата от его партии, которых он привёл во власть. Единственным правильным решением, по мнению Тимошенко, будет лешение Брарага мандата народного депутата.

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Лидер «Батькивщина» отдельно остановилась и на законопроекте о труде Тимофея Милованова, который также находится в повестке дня нынешней сессии Верховной Рады.

Тимошенко убеждена, что данный законопроект нивелирует все международные конвенции и грубо нарушает права работающего человека.

«Закон о труде нарушает право на ограничение 8-ми часового рабочего дня, они предлагают вместо двух выходных дней узаконить один, аннулировать такое понятие, как оплаченные отпуска, снять все ограничения относительно сверхурочной работы, также лишить всех льгот работающих мамам с маленькими детьми. Они реально сворачивают все, что было достижением в мире за последние сто лет, что касается защиты прав работающего человека», — подытожила Тимошенко.

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