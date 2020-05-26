Зеленского хотели устранить перед президентскими выборами в 2019 году, — Трофимов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленского хотели устранить перед президентскими выборами в 2019 году, - Трофимов (ВИДЕО) Зеленского хотели устранить перед президентскими выборами в 2019 году, - Трофимов (ВИДЕО)

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Владимира Зеленского могли устранить перед выборами в 2019 году. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса Президента Украины Сергей Трофимов.

Трофимов рассказал, в интервью Дмитрию Гордону, как опасалось ближайшее окружение за жизнь Владимира Зеленского. Но сам будущий Президент Украины был на удивление спокоен и бесстрашен. Он думал не столько о самой опасности, сколько о дальнейших шагах в решении данной ситуации, — убеждён заместитель главы Офиса Президента. , информирует enovosty.com/news.

Трофимов подчеркнул, что никогда не видел страха, который бы демонстрировал Зеленский в связи с этим.

Трофимов предположил, что скорее всего это были слухи, целью которых было расшатать команду Президента и внести раскол в их ряды, в последствии перехватив инициативу и взяв ситуацию под контроль.

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